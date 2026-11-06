Punto Nascita di Isernia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei Commissari: resta sospesa la chiusura del reparto

Il pronunciamento di Palazzo Spada conferma la sospensiva del TAR Molise. Il prossimo 24 febbraio 2027 l’udienza di merito. Castrataro: «Un risultato importantissimo per la nostra città e per l’intero territorio».

Nuovo risultato a favore della battaglia per salvaguardare il Punto Nascita dell’ospedale “F. Veneziale” di Isernia. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla struttura commissariale, che chiedeva di annullare la sospensiva concessa lo scorso settembre dal TAR Molise contro la chiusura del reparto.

Resta quindi congelata la disattivazione del servizio, prevista dal Programma Operativo 2026/2028 predisposto dai Commissari.

La decisione dei giudici di Palazzo Spada, con presidente Giovanni Pescatore ed estensore Ezio Fedullo, rinvia ogni ulteriore valutazione al giudizio di merito, fissato davanti al TAR Molise per il prossimo 24 febbraio 2027.

La vicenda vede impegnati il Comune di Isernia, la Provincia e i Comuni di Venafro e Sesto Campano, rappresentati dagli avvocati Michele Lioi e Stefano Viti, nella difesa del presidio sanitario e del servizio rivolto alle future mamme e alle famiglie dell'intero territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che ha definito la pronuncia «una decisione giusta», ricordando l'opposizione delle amministrazioni a quella che aveva già giudicato «una inutile forzatura dei Commissari», intenzionati a procedere con lo smantellamento del servizio senza attendere il pronunciamento di merito.

«La pronuncia di oggi conferma la validità del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale che, sin dal primo momento, si è opposta con fermezza al provvedimento di disattivazione del Punto Nascita dell’ospedale di Isernia, centro di riferimento per le future mamme e per le famiglie di un territorio vasto e dalle numerose difficoltà», ha dichiarato Castrataro.

Per il primo cittadino si tratta di «un altro risultato importantissimo per la nostra città e per un’intera comunità, che chiede una sanità pubblica efficiente e vicina ai territori».

Il sindaco ha assicurato che l'amministrazione continuerà a vigilare affinché il Punto Nascita resti operativo e possa garantire tutti i servizi necessari.

Ora l'attenzione si sposta all'udienza del 24 febbraio 2027 davanti al TAR Molise, dalla quale arriverà il pronunciamento sul merito della vicenda. Nel frattempo, la chiusura del reparto resta sospesa e prosegue la mobilitazione istituzionale in difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali nelle aree interne.