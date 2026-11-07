Caracciolo, Dussmann subentra a Tre Stelle nella ristorazione: pasti preparati nelle cucine dellâ€™ospedale previste due assunzioni

Cambio nella gestione del servizio di ristorazione per l'ospedale Caracciolo di Agnone. Domenica sarÃ l'ultimo giorno di attivitÃ per la societÃ Tre Stelle, che finora ha gestito il servizio pasti nella struttura sanitaria.
Da lunedÃ¬ subentrerÃ la societÃ Dussmann Service Srl, aggiudicataria della procedura di gara per il servizio di ristorazione destinato alle aziende sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise.
Il passaggio Ã¨ stato recepito formalmente dall'ASReM con una deliberazione del 20 ottobre 2026 che prende atto dell'aggiudicazione della gara, espletata da AREACOM e recepita dalla Centrale unica di committenza del Molise.
Tra le novitÃ previste per il Caracciolo, la preparazione dei pasti avverrÃ direttamente nelle cucine dell'ospedale di Agnone. Per questa attivitÃ Ã¨ prevista anche l'assunzione di due persone che si occuperanno della preparazione dei pasti.
Si chiude cosÃ¬ l'esperienza di Tre Stelle e si apre una nuova fase per il servizio di ristorazione ospedaliera, con Dussmann chiamata a garantire la continuitÃ del servizio a partire da lunedÃ¬.