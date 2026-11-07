Incidente tra due veicoli, traffico bloccato sulla statale 17 all’Aquila



A causa di un incidente tra due veicoli, sulla strada statale 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico”, il traffico è temporaneamente bloccato, all’altezza del km 37,900, a L’Aquila. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” - “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.