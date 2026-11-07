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Vasto, bene confiscato alla criminalitÃ  e poi restituito ai proprietari: il Comune rischia un risarcimento di 300mila euro

AttualitÃ 
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Voglio denunciare una vicenda che ha davvero dell'incredibile. 
 
Il Comune si rischia di dover pagare un risarcimento di circa 300 mila euro.
 
Ma per quale motivo?
 
Per aver utilizzato un immobile che era stato confiscato alla criminalitÃ  organizzata, per reati di spaccio di stupefacenti, confermati in tre gradi di giudizio.
 
Un bene sottratto alla criminalitÃ  e assegnato al Comune dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alle mafie, con una finalitÃ  precisa: restituirlo alla collettivitÃ  e destinarlo ad attivitÃ  di carattere sociale.
 
Il nostro progetto era quello di realizzare una struttura di accoglienza per minori.
 
Abbiamo quindi affidato la gestione dell'immobile a un'associazione, attraverso un regolare bando pubblico.
 
Poi, quasi dieci anni dopo, Ã¨ arrivata una sentenza della Corte d'Appello che ha revocato la confisca, per ragioni del tutto estranee all'operato del Comune.
 
E oggi, i proprietari che hanno ottenuto la restituzione dell'immobile, chiedono al Comune circa 300 mila euro di risarcimento per presunti danni di ogni natura.
 
In sostanza, ci troviamo a doverci difendere per aver dato attuazione a un provvedimento dello Stato e per aver cercato di trasformare un bene sottratto alla criminalitÃ  in un'opportunitÃ  di carattere sociale.
 
Una vicenda paradossale, rispetto alla quale riteniamo di aver agito correttamente e nell'interesse della comunitÃ .
 
Noi andremo avanti seguendo la strada della legalitÃ .
 
Ci difenderemo nelle sedi opportune.
 
Vi informerÃ².
 
Il Sindaco di Vasto 
Francesco Menna 

 
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