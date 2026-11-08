Agnone, furto in casa: donna sola con tre bambini piccoli, Â«Ho paura per me e per i miei figliÂ»

Non Ã¨ soltanto il valore degli oggetti sottratti a lasciare il segno, ma soprattutto la paura e la perdita di serenitÃ che seguono un furto. PerchÃ© quando qualcuno entra nella tua casa, viene violato uno spazio privato, il luogo in cui ciascuno dovrebbe sentirsi al sicuro.

Negli ultimi tempi, secondo le informazioni raccolte, ad Agnone e in diversi centri dell'Alto Molise si sarebbero verificati furti in alcune abitazioni e sottrazioni di autovetture. Episodi che alimentano la preoccupazione tra i cittadini e riportano al centro il tema della sicurezza sul territorio.

Tra le persone colpite c'Ã¨ una donna sola, separata, madre di tre bambini piccoli, due bambine di 7 anni e una di quattro, che vive in un alloggio di edilizia popolare.

Ãˆ stata lei stessa a raccontare quanto accaduto. Al momento del furto non era in casa: erano circa le 17.30 quando, al suo rientro, si Ã¨ trovata davanti una scena sconvolgente. L'abitazione era completamente a soqquadro. I ladri avevano rovistato nelle stanze, lasciando dietro di sÃ© disordine e devastazione.

I bambini, fortunatamente, in quel momento erano con i nonni. Ma la scoperta ha provocato nella donna un grande spavento. Dal suo racconto emerge che sarebbero stati sottratti denaro e oggetti d'oro. A rendere ancora piÃ¹ inquietante la situazione, il ritrovamento dei balconi aperti nella camera dei bambini e nel soggiorno.

Oggi la donna ha paura. Teme per sÃ© e soprattutto per i suoi figli, ancora molto piccoli. Non Ã¨ soltanto il danno economico a preoccuparla, ma il pensiero che qualcuno sia entrato nella sua abitazione, abbia violato la sua intimitÃ e che possa accadere nuovamente.

Una testimonianza che dÃ un volto umano a un problema che riguarda l'intera comunitÃ . PerchÃ© questi episodi possono colpire chiunque, ma destano particolare preoccupazione quando a subirli sono persone sole, anziani e famiglie con bambini piccoli.

La casa dovrebbe essere il luogo in cui sentirsi protetti, non uno spazio in cui convivere con il timore di nuove intrusioni.

La preoccupazione dei residenti merita ascolto e attenzione. Ãˆ importante denunciare ogni episodio e garantire la necessaria vigilanza sul territorio, affinchÃ© i cittadini possano tornare a vivere serenamente.

PerchÃ© la sicurezza Ã¨ un diritto di tutti. E nessuna madre dovrebbe avere paura di tornare a casa con i propri figli.