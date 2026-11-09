Dissesto nel Chietino, oltre cento amministratori all’incontro in Provincia. Marsilio attacca, la sindaca Di Palma replica: «Vogliamo i cantieri, non polemiche»

Oltre cento amministratori hanno partecipato all’iniziativa intitolata “Danni da maltempo nel Chietino”, che si è svolta nella sala consiliare della Provincia di Chieti. Presenti numerosi sindaci del comprensorio, insieme al sindaco di Chieti, Giovanni Legnini

Al centro dell’incontro la situazione del dissesto idrogeologico e i danni provocati dal maltempo, con particolare attenzione alle criticità della viabilità e alle risorse necessarie per mettere in sicurezza il territorio e scongiurare il rischio di isolamento di intere comunità.

Sulle richieste avanzate dagli amministratori è intervenuto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha criticato duramente l’iniziativa, definendola una forma di «bullismo istituzionale» e accusando il presidente della Provincia, Francesco Menna, e Giovanni Legnini di utilizzare le sedi istituzionali per finalità politiche.

Il riferimento di Marsilio è anche al contesto elettorale: Luciano D’Amico è il candidato del centrosinistra e del cosiddetto “campo largo” alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale di Chieti, in programma il 15 e 16 novembre 2026.

«Menna e Legnini hanno tutto il diritto di fare campagna elettorale per Luciano D’Amico – ha dichiarato Marsilio – ma non dovrebbero strumentalizzare il loro ruolo istituzionale e le sedi che temporaneamente occupano per trasformarle in sedi di partito», contestando così le modalità con cui è stato organizzato l’incontro.

Alle dichiarazioni del presidente della Regione ha risposto Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione Messer Marino, che ha voluto riportare l’attenzione sulle esigenze concrete dei territori.

«Leggo le dichiarazioni del presidente della Regione Marco Marsilio e ritengo doveroso intervenire», scrive Di Palma nella sua nota.

La sindaca chiarisce che agli amministratori non interessa alimentare uno scontro politico né stabilire responsabilità di parte, ma ottenere risposte e soprattutto interventi concreti.

«Non ci interessa stabilire le responsabilità politiche, vogliamo i cantieri per evitare l’isolamento», è il senso della replica di Di Palma.

Una posizione che riflette la preoccupazione di tanti amministratori dei territori interni, alle prese con strade danneggiate, collegamenti compromessi e comunità che rischiano di rimanere isolate.

Il confronto politico, dunque, si intreccia con l’emergenza del dissesto idrogeologico. Dai Comuni arriva una richiesta precisa: risorse certe, tempi definiti e apertura dei cantieri. Per le comunità del Chietino la priorità resta la sicurezza del territorio e la garanzia dei collegamenti, per evitare che nuove criticità possano isolare interi paesi.