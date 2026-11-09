Frane nel Chietino, Menna replica a Marsilio: Â«Basta fare la vittima, cominci a fare il presidenteÂ»

Il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, interviene nel dibattito sui danni provocati dal maltempo nel Chietino e replica al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Menna contesta le dichiarazioni del governatore e lo invita a concentrarsi sulle emergenze che stanno interessando il territorio, tra frane, strade interrotte e comuni che rischiano l'isolamento.

"Ãˆ davvero singolare che il presidente Marsilio trovi il tempo di impartire improbabili lezioni di correttezza istituzionale e distribuire accuse, mentre i territori della sua regione fanno i conti con frane, strade interrotte, paesi a rischio isolamento e cittadini che aspettano risposte.

La solita strategia della destra: quando si chiedono interventi e risorse, si grida alla strumentalizzazione politica. E si attaccano i tanti sindaci e amministratori che chiedono risposte.

Ma il presidente Marsilio governa l'Abruzzo da quasi dieci anni! Non puÃ² continuare a comportarsi come se fosse sempre all'opposizione della propria Regione.

Se ci sono risorse, si spendano. Se ci sono poteri per intervenire, si intervenga. Se ci sono ritardi, si spieghino.

Noi, dal canto nostro, per le ultime frane non abbiamo visto ancora niente.

Marsilio la smetta di fare la vittima e cominci a fare il presidente, anche se pure il suo mandato sta per scadere.

E mentre lui e la presidente Meloni continuano ad arrampicarsi sugli specchi, i territori continuano ad aspettare."



