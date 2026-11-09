Futuro Nazionale con Vannacci, lâ€™avv. Antonio Caranci alla guida della provincia di Isernia

Isernia â€“ Nuovo importante passo per l'organizzazione territoriale di Futuro Nazionale con Vannacci. L'avv. Antonio Caranci Ã¨ stato nominato responsabile provinciale del movimento per la provincia di Isernia. La nomina, proposta da Aida Romagnuolo responsabile regionale del partito, Ã¨ stata voluta, ratificata e ufficializzata dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni su mandato del presidente Roberto Vannacci

Caranci ha accolto l'incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilitÃ : sono felice e orgoglioso di questa nomina e quindi come primo atto desidero sinceramente ringraziare il Generale Vannacci, Massimiliano Simoni e Aida Romagnuolo per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Inizia per me una nuova esperienza di vita, quella politica che intendo affrontare con determinazione, entusiasmo e soprattutto con la volontÃ di essere vicino ai cittadini. Il primo obiettivo sarÃ quello di costruire una presenza capillare di Futuro Nazionale in tutti i comuni della provincia di Isernia, coinvolgendo cittadini, professionisti, societÃ civile, giovani, studenti e amministratori locali, senza distinzione di ruolo o appartenenza, perchÃ© c'Ã¨ spazio e ruoli per tutti.

Vogliamo ascoltare il territorio - ha continuato Caranci - incontrare i cittadini e creare una squadra di persone motivate, capaci e soprattutto convinte che sia possibile imprimere una svolta alla politica locale. PrenderÃ² immediatamente contatto con i referenti dei comitati giÃ presenti nella provincia e con tutti i nostri iscritti, valorizzando le energie e le competenze di chi crede davvero in un cambiamento concreto, a partire proprio dalla cittÃ di Isernia prossima alle elezioni amministrative. Il nuovo responsabile provinciale ha inoltre annunciato che a brevissimo verrÃ aperta la sede provinciale di Futuro Nazionale a Isernia, anche perchÃ© le prossime elezioni amministrative nel Capoluogo pentro vedranno Futuro Nazionale come il vero protagonista della scena politica, il nuovo capace di dare nuove speranze si cittadini isernini. Apriamo la nostra sede - ha ancora detto Caranci - perchÃ© vogliamo che diventi un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano partecipare al nostro progetto.

Infine, un ringraziamento al dott. Tonti che ha creduto nel progetto politico del Generale Vannacci e con il quale intendo avviare un percorso di collaborazione. Sono certo - ha concluso Caranci - che non deluderÃ² le aspettative di chi ha creduto in me

. C'Ã¨ entusiasmo, ci sono idee e soprattutto c'Ã¨ la volontÃ di lavorare concretamente per il bene dei cittadini e del nostro territorio. Futuro Nazionale vuole essere una presenza nuova e credibile a Isernia e nella provincia di Isernia.