Uncem Molise, a Isernia il confronto sul futuro delle comunitÃ  montane e dei Comuni molisani

Intelligenza territoriale. Dai Comuni insieme la forza per il Paese. Ãˆ il titolo dell'Assemblea regionale Uncem Molise, in programma giovedÃ¬ 12 novembre 2026 alle ore 16 a Isernia, nella Sala del Consiglio provinciale, presso il Palazzo della Provincia in via Giovanni Berta. L'incontro, aperto a tutti, sarÃ occasione di confronto tra Amministratori locali, istituzioni e comunitÃ sulle prospettive dei territori montani molisani, sul rafforzamento dei servizi, sulle politiche di sviluppo locale e sulle opportunitÃ della nuova programmazione europea 2028-2034.

Un passaggio importante anche verso l'Assemblea nazionale Uncem del 4 e 5 dicembre a Paestum. Â«Il Molise ha bisogno di Comuni che lavorino insieme, di istituzioni territoriali piÃ¹ forti e di politiche capaci di riconoscere il valore economico, sociale e ambientale delle montagne â€“ afferma Candido Paglione, Presidente Uncem Molise â€“. Non possiamo continuare a leggere i nostri territori soltanto attraverso le difficoltÃ demografiche.

Dobbiamo costruire nuove opportunitÃ , garantire servizi, sostenere imprese e comunitÃ . La montagna molisana non chiede interventi occasionali, ma una strategia stabile, risorse certe e una governance che metta al centro i Comuni e le loro Unioni. Da Isernia vogliamo rilanciare questo impegno, insieme alla Regione e a tutte le istituzioniÂ». L'Assemblea sarÃ anche occasione per ribadire la necessitÃ di rafforzare il Fondo nazionale per la montagna, valorizzare le filiere forestali e agricole, investire nei servizi ecosistemici e dare continuitÃ alle strategie territoriali, a partire dalle Green Communities.

Uncem conferma il proprio impegno per una nuova politica della montagna, fondata sulla cooperazione tra Comuni, sulla qualitÃ dei servizi e sul diritto a restare e a costruire futuro nei territori.

Capracotta, 9 novembre 2026