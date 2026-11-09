Isernia, finge di essere un maresciallo della Finanza per truffare unâ€™anziana: 19enne bloccato dai Carabinieri

Un diciannovenne catanese Ã¨ stato deferito in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Isernia, con lâ€™accusa di tentata truffa ai danni di unâ€™anziana. Secondo la ricostruzione, il giovane, con la complicitÃ di unâ€™altra persona in corso di identificazione, il 31 ottobre u.s. ha chiamato sullâ€™utenza fissa della malcapitata e fingendosi Maresciallo della Guardia di Finanza ha comunicato allâ€™anziana che avrebbe dovuto eseguire una perquisizione nella sua abitazione poichÃ© risultava detentrice di armi. Lâ€™interlocutore aggiungeva che per evitare il controllo di polizia avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro in contante o oggetti preziosi a un suo collaboratore che di lÃ¬ a poco sarebbe passato presso la sua abitazione.

Fortunatamente la donna, intuito che si trattava di una truffa, ha avvisato una sua vicina chiedendole di avvisare i Carabinieri. Nel frattempo uno dei due malviventi si Ã¨ presentato a casa della vittima, ma insospettitosi della lunga attesa sulla porta di ingresso, ha desistito dal portare a termine la truffa dandosi a precipitosa fuga. Durante la corsa per le scale, Ã¨ stato perÃ² intercettato e bloccato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Isernia che, allertati tramite il numero unico di emergenza 112, si erano appostati nei pressi dellâ€™ingresso del condominio. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto sulla sua persona un telefono cellulare il cui contenuto Ã¨ attualmente al vaglio degli inquirenti. Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale gli indagati potranno fare la loro difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale. Gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non Ã¨ stata accertata con una sentenza definitiva.