Salute maschile, il 21 novembre visite urologiche gratuite in Molise.



"MUOVITI. PER TE.": IL 21 NOVEMBRE ASREM E LILT INSIEME PER LA PREVENZIONE

Prendersi cura della propria salute significa anche trovare il tempo per un controllo, superando la tendenza a rimandare. Ãˆ questo l'invito della campagna nazionale "LILT for Men â€“ Nastro Blu", alla quale ASReM aderisce in collaborazione con le associazioni provinciali LILT di Campobasso e Isernia.

Sabato 21 novembre 2026, dalle 9.00 alle 12.30, negli ospedali dei tre principali centri molisani saranno disponibili 50 visite specialistiche. Un'iniziativa che unisce sanitÃ pubblica e associazionismo per avvicinare i cittadini ai servizi e promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione.

Sono previste 30 visite urologiche, dieci per ciascuna sede:

Ospedale Cardarelli di Campobasso , con il dott. Pasquale Santoro;

Ospedale San Timoteo di Termoli , con il dott. Giuseppe Zappia;

Ospedale Veneziale di Isernia, con il dott. Diego Cocca.

Le visite sono rivolte agli uomini di etÃ compresa tra 45 e 70 anni. Per accedere occorre aver eseguito il PSA (antigene prostatico specifico) e l'esame delle urine e portare i relativi referti all'appuntamento.

Al P.O. San Timoteo di Termoli saranno inoltre disponibili 10 visite gastroenterologiche con i dott. Gianfranco Camilleri, Ada Di Tullio e Gianlorenzo Crisci, e 10 visite chirurgiche con i dott. Valerio Caracino e Domenico Magagnano, tutte dedicate alla prevenzione dei tumori del colon-retto. Potranno accedervi persone di etÃ compresa tra 50 e 70 anni con test del sangue occulto nelle feci positivo, presentando il relativo referto.

Le prenotazioni saranno attive solo tramite call-center del CUP il giorno venerdÃ¬ 13/11/2026 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e comunque fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 0875 752626 da cellulare oppure il numero 800 639595 da telefono fisso, nella fascia 8.00â€“17.00.

La giornata si inserisce nel calendario del Mese Blu: un impegno comune per rendere la prevenzione piÃ¹ vicina alle persone e trasformare l'attenzione alla salute in un gesto concreto.