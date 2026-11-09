Castiglione MM saluta la dottoressa Antonia Malatesta, lascia il territorio dopo mesi di servizio

Un saluto carico di gratitudine e riconoscenza quello che il Comune di Castiglione M.M rivolge alla dottoressa Antonia Malatesta, che conclude il proprio periodo di servizio nel territorio dopo aver sostituito, in questi mesi, il dottor Piergiorgio Caruso.
Attraverso un messaggio, l'Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sincero ringraziamento per la professionalitÃ , la serietÃ e la grande umanitÃ dimostrate dalla dottoressa nel corso della sua attivitÃ .
Parole che sottolineano non soltanto la qualitÃ dell'assistenza prestata, ma anche la capacitÃ di instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti, ai quali ha saputo offrire ascolto, attenzione e rassicurazione, oltre alle cure mediche.
Â«Grazie per il coraggio, la dedizione e l'attenzione che hai riservato a ogni pazienteÂ», si legge nel messaggio del Comune, che accompagna il saluto con un augurio per il futuro professionale della giovane dottoressa.
Per Antonia Malatesta si apre ora una nuova fase del percorso formativo, con gli studi e la specializzazione. Un cammino al quale il Comune augura i migliori successi, nella certezza che saprÃ portare con sÃ© la stessa passione e sensibilitÃ dimostrate durante la sua esperienza a Castiglione.
Un riconoscimento che testimonia quanto, soprattutto nei piccoli centri, la professionalitÃ di un medico sappia fare la differenza, non soltanto attraverso le competenze, ma anche con la vicinanza e l'attenzione verso le persone.
Grazie, dottoressa Antonia, e in bocca al lupo per il futuro!