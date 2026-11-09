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Auto distrutta dalle fiamme lungo la fondovalle Verrino tra Poggio Sannita e Agnone

AttualitÃ 
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Una Fiat Panda alimentata a Gpl Ã¨ stata completamente divorata dalle fiamme nella serata di oggi  lungo una strada secondaria che costeggia la fondovalle Verrino, all'altezza del bivio per Poggio Sannita e Agnone.

L'incendio Ã¨ divampato intorno alle 21.15. Quando i Vigili del Fuoco del distaccamento altomolisano sono giunti sul posto, il rogo aveva giÃ  avvolto e distrutto completamente l'autovettura. I pompieri hanno provveduto alle operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell'area.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Agnone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e risalire alla provenienza del veicolo.

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