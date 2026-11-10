Malattie cardiovascolari, dallo studio Moli-sani emerge

un nuovo biomarcatore del rischio residuo



Una ricerca dell’IRCCS Neuromed e della Sapienza di Roma collega l’attivazione dell’enzima NOX2 alla probabilità di sviluppare eventi cardiovascolari. Uno strumento diagnostico che potrebbe aggiungersi ai fattori di rischio tradizionali

Livelli più elevati del biomarcatore sNOX2-dp nel sangue, indicatore dell’attivazione dell’enzima NOX2, presentano un rischio di eventi cardiovascolari superiore del 70% rispetto a livelli più bassi. È quanto emerge da una ricerca condotta nell’ambito dello studio Moli-sani, coordinato dall’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con la Sapienza Università di Roma e altri centri di ricerca. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista scientifica Atherosclerosis, aprono prospettive per individuare nuovi biomarcatori utili a valutare il rischio di malattie del cuore e dei vasi sanguigni.

L'enzima NADPH ossidasi 2 (NOX2) è uno dei principali produttori cellulari di specie reattive dell'ossigeno (ROS) ed è presente in diverse cellule dell’organismo, quali neutrofili, piastrine e cellule endoteliali. In quantità eccessive, i ROS favoriscono il cosiddetto stress ossidativo, un processo che può danneggiare i vasi sanguigni e contribuire allo sviluppo dell’aterosclerosi, caratterizzata dalla formazione di placche nelle arterie. Il ruolo della NOX2 in questi meccanismi era già conosciuto, ma mancavano dati prospettici sulla sua relazione con gli eventi cardiovascolari nella popolazione generale.

La ricerca ha preso in esame oltre 2.800 partecipanti al Progetto Moli-sani, analizzando la relazione tra i livelli di sNOX2-dp nel sangue e la comparsa di eventi cardiovascolari (tra i quali infarto, altre malattie coronariche, ictus e scompenso cardiaco) negli anni successivi.

I risultati mostrano che, all’aumentare dei livelli di sNOX2-dp, cresce anche il rischio cardiovascolare. Nel gruppo con i valori più elevati il rischio è risultato del 70% superiore rispetto al gruppo con i valori più bassi. L'associazione tra l’attivazione della NOX2 e rischio cardiovascolare rimane solida e significativa anche dopo aver corretto i dati per i tradizionali fattori di rischio (ipertensione, diabete, fumo, colesterolo) e per i marcatori di infiammazione sistemica (come la proteina C-reattiva e l'INFLA-score).

“Il nostro studio - spiega Roberto Carnevale, Università Sapienza di Roma e I.R.C.C.S. Neuromed - affronta un tema di grande rilevanza clinica: il rischio cardiovascolare residuo, ovvero il rischio che persistano eventi cardiovascolari anche nei pazienti che hanno raggiunto un controllo ottimale dei tradizionali fattori di rischio. I nostri risultati contribuiscono inoltre a fare luce sul legame tra stress ossidativo e malattie cardiovascolari, aprendo nuove prospettive per comprendere quei meccanismi che possono contribuire al rischio cardiovascolare anche al di là dei fattori di rischio già noti».

“La possibilità di misurare nel sangue un nuovo biomarcatore legato allo stress ossidativo - commenta Licia Iacoviello, Responsabile dell’Unità di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed e Professore Ordinario di Igiene e Salute Pubblica all’Università LUM di Casamassima - potrebbe aiutarci, in futuro, a rendere più precisa la valutazione del rischio cardiovascolare residuo. Prima che questo indicatore possa essere utilizzato nella pratica clinica saranno necessari ulteriori studi, ma i risultati ottenuti rappresentano un passo avanti nella conoscenza dei processi biologici che accompagnano l’insorgenza di queste malattie”.

Lo studio è stato supportato dai Heal Italia e fondi PNRR RomeTechnopole.