Romagnuolo: alle elezioni di Isernia, Futuro Nazionale disponibile al confronto senza rinunciare alla propria autonomia





Isernia - In vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Isernia, Futuro Nazionale ribadisce la propria disponibilitÃ a un confronto politico e programmatico con tutte le forze che intendono contribuire alla costruzione di un progetto serio per il futuro della cittÃ . Qualora dovesse arrivare un invito ufficiale dal tavolo del centrodestra, Futuro Nazionale Ã¨ disponibile a parteciparvi, nella co

La nostra eventuale presenza - ha continuato Romagnuolo - non dovrÃ tuttavia essere interpretata come un'adesione preventiva a candidature, accordi o coalizioni, considerato che partecipare a un confronto significa innanzitutto esporre le proprie idee, ascoltare quelle degli altri interlocutori e verificare l'esistenza di reali convergenze programmatiche. Isernia ha bisogno di una proposta amministrativa concreta, di una classe dirigente responsabile e di un progetto che metta al centro le esigenze dei cittadini, non soltanto gli equilibri tra partiti, gruppi e singole rappresentanze. Riteniamo che ogni forza politica debba avere la possibilitÃ di esprimere le proprie posizioni e di contribuire, nel rispetto della propria identitÃ , alla discussione sul futuro della cittÃ . Futuro Nazionale ha giÃ manifestato la volontÃ di partecipare alla competizione elettorale con un proprio progetto.

Questa impostazione rimane confermata. Siamo disponibili al dialogo, ma non intendiamo rinunciare alla nostra autonomia politica e organizzativa. Eventuali convergenze potranno essere valutate esclusivamente sulla base di programmi, contenuti, metodo e reciproco rispetto. Qualora non dovesse esserci la possibilitÃ di un confronto, proseguiremo ugualmente il nostro percorso, lavorando alla costruzione di una proposta amministrativa autonoma, aperta alla partecipazione dei cittadini e capace di affrontare concretamente le problematiche di Isernia.

Non consideriamo il dialogo una debolezza, nÃ© l'autonomia una chiusura. La politica deve saper confrontare le idee, chiarire le responsabilitÃ e offrire ai cittadini alternative comprensibili. Il nostro interlocutore principale rimane la comunitÃ isernina. Ãˆ davanti ai cittadini che ogni progetto politico deve dimostrare il proprio valore. Futuro Nazionale continuerÃ a lavorare con questo spirito, nella convinzione che il futuro di Isernia meriti serietÃ , partecipazione e una visione amministrativa chiara. In settimana - ha concluso Romagnuolo - terremo un incontro con il responsabile provinciale di Isernia Caranci e, i referenti dei Comitati cittadini della cittÃ Pentra, per definire la linea del programma.