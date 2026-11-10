Provincia di Isernia, al via il rifacimento dell’asfalto sulla SP 21 tra Longano e Castelpizzuto: investimento da 330mila euro

Sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale lungo la SP 21, nel tratto tra Longano e Castelpizzuto. L’intervento, realizzato dalla Provincia di Isernia con un investimento di circa 330 mila euro, è volto a migliorare la percorribilità di un’arteria particolarmente danneggiata.

“I lavori - ha spiegato il presidente Daniele Saia - erano già stati programmati e ora sono in fase di conclusione. Lo avevo già detto in piazza quest’estate ai cittadini di Longano e Castelpizzuto e oggi lo ribadisco: la Provincia presta attenzione a tutti i territori, senza distinzioni. È questo il nostro modo di agire, perché ogni cittadino ha gli stessi diritti. Quest’intervento non è risolutivo di tutte le criticità presenti, lo sappiamo bene.

Non appena avremo ulteriori risorse a disposizione, investiremo ancora sulla SP 21 per procedere con ulteriori migliorie. Le polemiche - ha concluso Saia - non portano a nulla di costruttivo. È dal sano confronto che possono nascere soluzioni efficaci ed è su questo percorso che vogliamo proseguire”.