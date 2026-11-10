Il fotografo venafrano Franco Cappellari firma il Calendario Storico 2027 dei Carabinieri: una prima volta nella storia dellâ€™Arma

Il calendario storico dell'Arma quest'anno porta con sÃ© le opere d'arte fotografica del nostro concittadino Franco Cappellari. Un motivo di gioia e orgoglio per Franco, ormai da anni un punto di riferimento essenziale nel panorama della fotografia mondiale. Ma anche un motivo di gioia e di orgoglio per tutta la nostra comunitÃ , che vede un venafrano entrare nella storia grazie alle proprie capacitÃ tecniche e artistiche in ambito fotografico.

Ricordiamo che il calendario storico dell'Arma Ã¨ giunto alla sua 94Â° edizione. Quest'anno Ã¨ intitolato "Gli sguardi che proteggono" e per la prima volta Ã¨ costituito non dai tradizionali disegni e tavole artistiche, ma da fotografie. E questa novitÃ storica prende le forme delle immagini fotografate dal nostro Franco Cappellari, che cosÃ¬ entra doppiamente nella storia dei calendari storici. I 12 mesi del 2027 mostrano i volti e l'operato quotidiano dei Carabinieri in servizio, motociclisti, corazzieri, reparti speciali e stazioni territoriali. Gli scatti sono accompagnati dai contributi scritti dai giornalisti Ferruccio De Bortoli, Bruno Vespa e Aldo Cazzullo.

Ãˆ prevista una tiratura di ben 1.200.000 di copie, e la traduzione in 8 lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo). A Franco vanno i complimenti dell'Amministrazione e dell'intera CittÃ di Venafro. Anche in questa occasione si rinnova il rapporto speciale tra Venafro e i Carabinieri d'Italia, partendo dal legame forte con il nostro concittadino Gen. C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma, e passando per tutte le donne e gli uomini dell'Arma, che ogni giorno si impegnano con professionalitÃ , spirito di abnegazione e umanitÃ nel servizio al Paese e ai cittadini. A tutti loro, anche in questa occasione, va la nostra profonda gratitudine per l'opera prestata tutti i giorni per garantire sicurezza e libertÃ a tutti noi.