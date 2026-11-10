Cammini in Molise, il consiglio regionale approva la legge

Il Molise ha finalmente una legge sui cammini, che ne riconosce il valore e ne disciplina la valorizzazione attraverso criteri precisi, a partire da cartografia, segnaletica e georeferenziazione.

Un provvedimento alla cui elaborazione ha contribuito attivamente il consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, attraverso un percorso di confronto con il CAI, gli operatori turistici, le guide escursionistiche e i diversi portatori di interesse del territorio.

Â«Questa legge rappresenta un risultato importante per il Molise e un'opportunitÃ concreta per valorizzare le tante risorse che la nostra regione custodisce. I cammini non sono soltanto percorsi escursionistici, ma itinerari che raccontano la nostra storia, le nostre tradizioni, il patrimonio naturalistico e culturale e l'identitÃ delle nostre comunitÃ . Con questa norma finalmente diamo loro un riconoscimento preciso, introducendo criteri fondamentali per garantirne qualitÃ , sicurezza, riconoscibilitÃ e fruibilitÃ Â», questo quanto dichiarato dal Consigliere Cofelice.

Â«La legge nasce da un confronto diretto con chi conosce e vive quotidianamente il territorio. Per questo abbiamo promosso incontri e tavoli di lavoro con il CAI, le guide escursionistiche, gli operatori turistici e tutti i soggetti interessati. Era importante ascoltare le esigenze e raccogliere proposte ed esperienze, affinchÃ© il provvedimento non fosse soltanto uno strumento normativo, ma una risposta concreta alle caratteristiche e alle necessitÃ del Molise. Il contributo di tutti Ã¨ stato fondamentale per costruire una legge realmente condivisaÂ», prosegue il consigliere regionale.

La nuova normativa punta a diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica ed escursionistica, promuovere la mobilitÃ dolce e sostenibile, tutelare l'ambiente e il paesaggio e favorire la rigenerazione socio-economica delle aree interne, dei borghi rurali e dei territori di particolare valore storico-culturale. Centrale anche l'integrazione tra turismo, cultura, agricoltura, artigianato tipico ed enogastronomia.

Â«Dobbiamo considerare i cammini come una leva di sviluppo per l'intera regione, con particolare attenzione alle aree interne e ai piccoli borghi. Valorizzare questi percorsi significa creare nuove opportunitÃ per le comunitÃ locali, sostenere le attivitÃ economiche, promuovere le produzioni tipiche e far conoscere un Molise autentico, ricco di paesaggi, storia e tradizioni. Significa anche lavorare per destagionalizzare il turismo, rendendo la nostra regione attrattiva non soltanto nei mesi estivi, ma durante tutto l'annoÂ», sottolinea Cofelice che cosÃ¬ conclude:

Â«Il Molise possiede un patrimonio straordinario che merita di essere conosciuto e valorizzato. Questa legge ci mette nelle condizioni di organizzare meglio le tante risorse presenti sul territorio e di costruire una rete di cammini riconoscibile e qualificata. Adesso sarÃ importante proseguire il lavoro insieme agli enti locali, alle associazioni e agli operatori, affinchÃ© questo riconoscimento legislativo possa tradursi in progetti e opportunitÃ concrete. Ãˆ una sfida che riguarda il turismo, ma soprattutto il futuro e lo sviluppo delle nostre comunitÃ Â»