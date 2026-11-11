Galleria Sella-Venditto chiusa da oltre 40 giorni, Greco: Â«Cantiere fermo, presenterÃ² denuncia in ProcuraÂ»

Oltre 40 giorni, Ã¨ il tempo che misura la vergogna della galleria Sella-Venditto, lungo la Strada statale 650 Fondovalle Trigno, chiusa nel tratto verso Isernia, al centro di un cantiere che procede troppo lentamente.

GiÃ a fine settembre ho denunciato i disagi di migliaia di persone, ho scritto a tutti gli amministratori locali chiedendo l'approvazione di una delibera e ho portato la denuncia in Consiglio regionale con una mozione - poi votata da tutti - che impegnava la Giunta a intervenire subito.

Ora, dopo settimane senza risposte, torno a denunciare lo stallo con una nuova interrogazione alla Giunta. Certo, in questa vicenda la competenza e le responsabilitÃ sono tutte della Provincia di Isernia, ma non possiamo restare fermi a guardare: servono risposte chiare e concrete perchÃ© questa attesa Ã¨ una presa in giro per cittadini e imprese.

Dal 29 settembre migliaia di persone vivono ogni giorno lo stesso disagio. Chi va al lavoro deve uscire prima di casa, gli studenti arrivano a scuola dopo lunghi giri, le famiglie e le imprese spendono piÃ¹ carburante e perdono ore preziose. I paesi dell'alto Molise, giÃ lontani da tutto, si sentono ancor piÃ¹ isolati. Le strade alternative non sono costruite per sopportare un traffico intenso, mezzi pesanti compresi, e la sicurezza di chi le percorre ne risente.



Il sacrificio potrebbe essere appena piÃ¹ accettabile se si vedessero avanzare i lavori, ma dopo piÃ¹ di un mese dall'apertura del cantiere i progressi sono quasi inesistenti.

Per tutti questi motivi ora chiedo di sapere quali passi concreti la Regione ha compiuto verso Anas e la Provincia per sbloccare il cantiere. Voglio capire in particolare se Ã¨ stato chiesto di lavorare con turni straordinari e anche di notte - cosa che mi era stata garantita - in modo da riaprire la strada durante il giorno.

Chiedo poi una data certa e definitiva per la riapertura completa della strada. Chi vive e lavora in questi territori ha il diritto di sapere quanto durerÃ questa situazione e se Anas ha preso impegni formali. Con l'arrivo dell'inverno e del maltempo tutto diventerÃ piÃ¹ difficile, e non possiamo permetterci altri rinvii.



La terza richiesta riguarda i soccorsi ed Ã¨ la piÃ¹ urgente. Voglio sapere se Ã¨ stato firmato un accordo tra Anas, Asrem e 118 per far passare subito e in sicurezza le ambulanze dirette all'ospedale di Isernia, senza obbligarle a seguire la deviazione. In caso di infarto o ictus bastano pochi minuti per fare la differenza tra la vita e la morte, quindi un'ambulanza costretta a deviare percorso e rallentare in coda dietro un tir su una strada secondaria Ã¨ un rischio che nessuno puÃ² nÃ© deve accettare.

Voglio essere chiaro: nella malaugurata ipotesi dovesse accadere qualcosa a un cittadino per colpa di questi ritardi o della mancanza di un passaggio garantito ai soccorsi, depositerÃ² una denuncia presso la Procura della Repubblica senza pensarci neanche un secondo. Chi ha la responsabilitÃ di decidere dovrÃ risponderne, perchÃ© il pericolo Ã¨ reale e lo conoscono tutti.



La salute Ã¨ un diritto garantito dalla Costituzione e nessun lavoro di manutenzione puÃ² metterlo in discussione. PerchÃ© la Provincia ha accettato questa situazione fin dal principio? E ora cosa dice? Mi sembrano domande lecite perchÃ© mentre loro sono alle prese con il circo politico delle deleghe, i cittadini corrono rischi concreti.

In ogni caso continuerÃ² a seguire la questione finchÃ© la strada non sarÃ riaperta e i soccorsi non saranno al sicuro.