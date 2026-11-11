Allarme bomba in oltre 100 scuole in Italia, coinvolto anche il Molise: evacuazioni ad Agnone, Isernia e Termoli

Mattinata di paura e apprensione in Molise, dove l'ondata di allarmi bomba che sta interessando numerosi istituti scolastici italiani ha coinvolto anche Agnone, Isernia e Termoli. Le segnalazioni, arrivate attraverso email contenenti minacce e riferimenti alla presunta presenza di ordigni esplosivi, hanno fatto scattare le procedure di sicurezza.

Ad Agnone l'allarme ha interessato tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia fino agli istituti superiori. Una situazione che ha generato forte preoccupazione tra studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie, mentre sono state attivate le misure precauzionali previste per questo tipo di emergenza.

A Isernia sono stati coinvolti tre istituti: l'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco, il Liceo Classico e il Liceo Scientifico. Gli studenti, i docenti e il personale sono stati evacuati per consentire le verifiche da parte delle autorità competenti. Nei controlli sono stati impegnati anche gli artificieri dell'Esercito, chiamati ad accertare l'eventuale presenza di ordigni.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche a Termoli, dove l'allarme ha interessato un istituto scolastico.

Secondo quanto riferito dall'Adnkronos, le email minatorie sono state inviate a numerosi istituti in tutta Italia. Il messaggio, firmato con il nome di “Mikhail Andropov”, contiene gravissime minacce contro la popolazione italiana e riferimenti a presunti ordigni collocati negli edifici scolastici e nell'auto del presidente del Consiglio.

L'allarme ha interessato anche Roma e altre città italiane, dove sono state disposte evacuazioni precauzionali e avviati controlli da parte delle forze dell'ordine e degli artificieri.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile. Già nei giorni scorsi email dello stesso tenore erano state recapitate a centinaia di dirigenti scolastici, provocando evacuazioni e interventi delle autorità.

Particolarmente delicata la situazione in Molise, dove l'allarme ha raggiunto anche il centro altomolisano di Agnone, coinvolgendo l'intero sistema scolastico cittadino, dai bambini più piccoli agli studenti delle superiori.

Al momento non ci sono conferme della presenza di ordigni. Le autorità sono impegnate negli accertamenti per verificare l'attendibilità delle minacce e individuare i responsabili dell'invio delle email.