Prelievo multiorgano al Neuromed: Nuovo atto di grande generosità della famiglia di una paziente dell’Istituto di Pozzilli

Nuovo atto di grande generosità della famiglia di una giovane paziente dell’Istituto Neuromed che ha disposto la donazione degli organi. La procedura di prelievo multiorgano è stata eseguita nel corso della serata di ieri. La paziente era ricoverata nella Terapia Intensiva dell’I.R.C.C.S. di Pozzilli che ha provveduto, insieme a tutto l’Istituto, a fornire il supporto tecnico, sanitario e umano alla famiglia che ha, con questo gesto, contribuito a salvare la vita di altri malati bisognosi di trapianto.

La procedura è stata gestita in maniera congiunta dalla Direzione Sanitaria Neuromed insieme all’Unità Operativa di Rianimazione, personale del comparto operatorio e dei laboratori. Alla paziente sono stati prelevati cuore, polmoni, fegato, reni e cornee dalla équipe del Centro di Coordinamento Trapianti Abruzzo - Molise.

Seguendo le procedure operative, dopo la dichiarazione di morte cerebrale della paziente a seguito di emorragia cerebrale, la Direzione sanitaria e la Rianimazione dell’Istituto hanno allertato il Centro di Coordinamento Trapianti che ha attivato l’équipe sul territorio. Il team di prelievo degli organi era composto da chirurghi provenienti da Napoli, Siena, Brescia, Roma e L’Aquila. Gli organi sono stati trasportati verso gli ospedali di destinazione per essere trapiantati sui pazienti in attesa.

“Dietro ogni donazione c’è un gesto di grande coraggio e altruismo - sottolinea il dottor Fulvio Aloj, Direttore Sanitario di Neuromed - In questo caso abbiamo accompagnato la famiglia verso una scelta che, pur maturata in un momento di profondo dolore, apre nuove possibilità di vita per altri pazienti, e costituisce un luminoso esempio per tutti noi. Un sentito ringraziamento va ai familiari della donatrice e a tutti i professionisti che, con competenza e sensibilità, hanno reso possibile la procedura”.