Viadotto Sente, Ferrante (Mit): Â«Procedono gli interventi per la messa in sicurezza e la riaperturaÂ»

Ferrante (Mit), Opere commissariate Anas in Molise procedono spedite "Il potenziamento della rete viaria del Molise Ã¨ fondamentale per migliorare la mobilitÃ e sostenere la crescita del territorio. Seguo da vicino l'avanzamento delle opere commissariate di competenza Anas, con l'obiettivo di promuovere il completamento di interventi cruciali per superare l'isolamento infrastrutturale e garantire collegamenti piÃ¹ efficienti a cittadini e imprese".

dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine dell'incontro con il subcommissario Anas per il Molise Paolo Testaguzza e la competente Direzione generale del Mit. "Relativamente alla Ss647 Fondo Valle del Biferno, sono stati completati tutti i 16 lotti del viadotto Molise II, mentre sul Molise I - aggiunge - gli interventi di messa in sicurezza hanno raggiunto uno stato di avanzamento prossimo alla metÃ delle lavorazioni complessivamente previste. Per la variante dell'invaso del Liscione, poi, la Regione Ã¨ impegnata nel completamento del progetto di fattibilitÃ tecnico-economica

. Il lotto 0 della variante Isernia-Castel di Sangro sulla Ss17, interamente finanziato per 175 milioni di euro, Ã¨ in fase di realizzazione: i lavori interessano il tracciato stradale, i viadotti e le gallerie, con ultimazione prevista nel luglio 2027. Massima attenzione Ã¨ rivolta al ripristino del ponte sul fiume Trigno, per il quale sono giÃ stati stanziati 20,5 milioni di euro, nell'ambito di un programma di interventi il cui quadro economico complessivo Ã¨ ancora in fase di definizione: il programma comprende la rimozione delle strutture del ponte crollato, la costruzione della nuova infrastruttura e la realizzazione di collegamenti provvisori con l'autostrada A14, per garantire una viabilitÃ alternativa. L'obiettivo Ã¨ completare le necessarie procedure autorizzative entro febbraio 2027 e procedere poi all'avvio dei lavori.

Quanto al viadotto Sente Longo, prosegue l'impegno per il completamento degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di una riapertura anche parziale al traffico, con la possibilitÃ di ripristinare il doppio senso di marcia per i veicoli leggeri. Si tratta di interventi decisivi per rendere il sistema dei collegamenti molisani piÃ¹ moderno, efficiente e adeguato alle esigenze del territorio. ContinuerÃ² a tenere alta l'attenzione affinchÃ© gli investimenti programmati - conclude Ferrante - si traducano in infrastrutture pienamente funzionali e in migliori opportunitÃ di mobilitÃ per cittadini e imprese".