Dopo 40 anni nellâ€™Arma, il Luogotenente Ernesto PALUMBO va in pensione

Il 10 novembre presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, alla presenza e di una nutrita rappresentanza di Carabinieri di tutta la provincia, si Ã¨ svolta la cerimonia di congedo del Luogotenente Ernesto Palumbo, effettivo allâ€™Ufficio Comando del Provinciale di Isernia.

Lâ€™evento caratterizzato da un clima di forte partecipazione e sentito spirito di corpo, Ã¨ stato presenziato dal Colonello Fabrizio Coppolino, Comandante Provinciale Carabinieri di Isernia, che ha evidenziato il percorso professionale, lungo 40 anni, del Luogotenente Palumbo. Un patrimonio ricco di esperienze vissute, iniziato subito dopo il corso di addestramento di due anni, con lâ€™incarico di capo equipaggio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia (RM), successivamente destinato alle Stazioni di Acquafondata (FR), Rionero Sannitico (IS), Larino (CB) e Venafro. Nel 2009 viene trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Isernia e dal 2019 Ã¨ in servizio allâ€™Ufficio Comando del Provinciale di Isernia. Al Luogotenente Palumbo il Colonnello Coppolino ha rivolto il suo personale sincero ringraziamento per la dedizione e la professionalitÃ evidenziate durante la sua lunga carriera ed in particolare nel periodo trascorso allâ€™Ufficio Comando, durante il quale ha dimostrato di essere un collaboratore determinante ed un punto di riferimento per gli altri militari.

Al Sottufficiale Ã¨ stato rivolto, a nome di tutti i militari del Comando Provinciale di Isernia un augurio di un sereno futuro, nella consapevolezza di aver onorato con il proprio operato la storia e i profondi valori dellâ€™Istituzione.