A14, lite per un sorpasso azzardato finisce a bastonate: camionista ferito, denunciato un 56enne

La Polizia di Stato di Chieti, ha denunciato un automobilista di 56 anni per aver colpito un camionista di 54 anni con un bastone detenuto illegalmente in auto, procurandogli una ferita al capo. I due conducenti sono giunti ad un diverbio a causa di un sorpasso azzardato nei pressi di un cantiere di lavori, pertanto si sono fermati a discutere in una piazzola di sosta in prossimitÃ del casello di Lanciano, dove la lite si Ã¨ trasformata in una vera e propria aggressione nei confronti del conducente di un mezzo pesante, il quale ha riportato lesioni alla testa e per cui si Ã¨ reso necessario lâ€™intervento di personale sanitario sul posto. Lâ€™aggressore Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed il bastone utilizzato Ã¨ stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Chieti, in servizio di vigilanza stradale sulla A/14.