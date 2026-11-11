Scuole evacuate e furti sul territorio: in Alto Molise cresce la preoccupazione

C'è un senso di incertezza che attraversa il Paese e che ormai raggiunge anche i territori più piccoli e apparentemente lontani dai grandi problemi delle città. L'Alto Molise, con i suoi borghi circondati dalle montagne, le comunità di poche migliaia di abitanti e i rapporti ancora stretti tra le persone, sta vivendo giorni che mettono in discussione una delle sue certezze più radicate: quella di essere un luogo sicuro.

L'allarme bomba scattato oggi in numerose scuole italiane, dopo l'invio di migliaia di email contenenti minacce e messaggi deliranti, ha coinvolto anche il territorio molisano. Nel piccolo centro altomolisano, Agnone, bambini e ragazzi sono stati fatti uscire rapidamente dagli istituti scolastici, dall'infanzia alle scuole superiori. Una mattinata di ordinaria attività didattica si è trasformata in un momento di apprensione per studenti, famiglie e personale scolastico.

Un episodio che apre interrogativi importanti sulla capacità del sistema Paese di prevenire e contrastare minacce informatiche di questa portata. Come è possibile che un invio massiccio di comunicazioni intimidatorie riesca a provocare l'evacuazione di istituti scolastici in diverse parti d'Italia? Quali strumenti di cybersicurezza sono realmente disponibili per individuare tempestivamente i responsabili e impedire che simili episodi possano ripetersi? La protezione dei cittadini passa ormai anche dalla sicurezza digitale e non può essere considerata un aspetto secondario.

Ma alle minacce informatiche si aggiunge un'emergenza che in Alto Molise, da circa dieci giorni, sta alimentando un crescente allarme sociale: la sequenza di furti, intrusioni e atti criminali che sta colpendo abitazioni e proprietà private.

Le segnalazioni parlano di automobili rubate, mezzi agricoli sottratti, vetture incendiate, abitazioni prese di mira e pesanti cancelli in ferro delle case di campagna divelti o sfondati. Una serie di episodi che sta compromettendo la tranquillità delle comunità locali e che impone una risposta decisa sul fronte dei controlli e della prevenzione.

Non si tratta soltanto di danni economici. L'intrusione in un'abitazione rappresenta una violazione profonda della vita privata, lascia paura e insicurezza e modifica inevitabilmente il rapporto dei cittadini con il proprio territorio. Anche una casa isolata, una proprietà di campagna o un'abitazione in un piccolo centro non possono più essere considerate al riparo da incursioni criminali.

È questo l'aspetto più preoccupante: fenomeni che un tempo sembravano appartenere esclusivamente alle grandi realtà urbane si manifestano oggi anche nei borghi dell'entroterra, dove la dimensione ridotta delle comunità e la conoscenza reciproca avevano sempre rappresentato un elemento di protezione.

Le forze dell'ordine sono chiamate a garantire una presenza capillare e un'attività di controllo adeguata a fronteggiare una situazione che sta esasperando i cittadini. Servono indagini, prevenzione, coordinamento e risposte concrete, affinché non si consolidi la percezione di un territorio lasciato solo davanti a episodi sempre più aggressivi.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto l'Alto Molise. È una questione più ampia che investe il diritto alla sicurezza, la protezione delle scuole, delle abitazioni e delle comunità. Non può diventare normale mandare i figli a scuola con il timore di un allarme, né andare a dormire chiedendosi se durante la notte qualcuno possa violare la propria casa.

I piccoli paesi non chiedono privilegi, ma il diritto di conservare quella serenità che per generazioni ha rappresentato uno dei motivi per cui vivere lontano dalle grandi città era considerato una scelta di qualità.

Oggi quella certezza vacilla. E la domanda che resta è semplice quanto inquietante: se anche nei luoghi più piccoli e apparentemente protetti non ci si può più sentire sicuri, chi e come può restituire ai cittadini la tranquillità perduta?