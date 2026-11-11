Agnone fa un salto nel futuro: il MUBILÃ€ prende forma, cantiere in dirittura d'arrivo per il Museo della Bilancia

AGNONE â€” Il fascino della storia e della precisione si prepara a trovare casa tra le montagne dell'Alto Molise. Procedono a tappe forzate i lavori di allestimento del MUBILÃ€ â€“ Museo della Bilancia ad Agnone, un progetto destinato a impreziosire ulteriormente il patrimonio culturale e turistico della cittadina altomolisana.

Le immagini che arrivano direttamente dal cantiere raccontano di una trasformazione radicale e suggestiva. Gli ampi spazi interni sono stati completamente reinterpretati grazie a scelte architettoniche dal forte impatto visivo: pareti e coperture a vista vestite di unâ€™elegante tonalitÃ scura e antracite, pensata per esaltare i giochi di luce, i percorsi espositivi e i futuri pezzi della collezione.

L'impiantistica all'avanguardia, con canalizzazioni a vista e binari per l'illuminazione tecnica, si fonde con la struttura originaria. Al centro della grande sala espositiva spicca la sequenza geometrica dei montanti metallici verticali: una vera e propria spina dorsale progettata per sorreggere le quinte, i pannelli didattici e le teche che ospiteranno gli strumenti di misura.

Attrezzature professionali, banchi di lavoro e materiali per la finitura testimoniano l'intensitÃ delle operazioni di falegnameria e impiantistica in corso. Il cantiere sta ultimando le ultime rifiniture strutturali prima di accogliere i banchi d'accoglienza e le storiche bilance che racconteranno secoli di ingegno, commercio e tradizione. Agnone si appresta cosÃ¬ a inaugurare un nuovo polo museale d'eccellenza, pronto a riaprire una finestra sul passato con lo sguardo rivolto all'innovazione