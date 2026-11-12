Allarme bomba anche oggi in Molise: nuova email minatoria, evacuata la scuola multiclasse di Bagnoli del Trigno

Nuove minacce alle scuole nella mattinata di oggi, giovedÃ¬ 12 novembre. Alle ore 9.39 Ã¨ arrivata un'altra email contenente minacce di attentati indirizzata a diversi istituti scolastici. Un nuovo episodio che riaccende l'allarme dopo le segnalazioni della giornata di ieri, quando numerose scuole italiane, comprese quelle del Molise, erano state interessate da messaggi analoghi.

In Molise, questa mattina, Ã¨ stata evacuata la scuola multiclasse di Bagnoli del Trigno, in via precauzionale, a seguito della nuova segnalazione.

Il messaggio, con oggetto Â«Messaggio dall'Italia. Siete in pericoloÂ», presenta toni ancora piÃ¹ aggressivi rispetto a quello precedente. L'autore sostiene di aver collocato diversi ordigni e formula minacce rivolte anche alle istituzioni nazionali, arrivando a chiedere le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche questa volta il messaggio Ã¨ firmato Mikhail Andropov, nome giÃ comparso nella comunicazione minatoria diffusa il giorno precedente.

Le nuove segnalazioni hanno fatto scattare ulteriori verifiche e misure precauzionali. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire la natura delle minacce e l'eventuale attendibilitÃ dei messaggi.

La situazione resta sotto osservazione, mentre cresce la preoccupazione tra dirigenti scolastici, famiglie, studenti e personale degli istituti coinvolti.