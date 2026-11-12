Scuola, Roccaspinalveti lascia Castiglione e passa a Gissi. Di Lizia: «Un danno per l'Alto Vastese»

Dal settembre 2027 le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Roccaspinalveti lasceranno l'Istituto comprensivo Castiglione Messer Marino-Carunchio per essere aggregate all'Istituto omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi.
La decisione, approvata dalla Giunta regionale abruzzese con deliberazione n. 731 del 30 ottobre 2026, ha provocato la reazione di Castiglione Messer Marino, che teme ripercussioni sull'organizzazione e sul futuro del proprio istituto scolastico.
A intervenire è Emilio Di Lizia, consigliere comunale di Castiglione Messer Marino con delega alla Cultura e alla Scuola, che contesta la scelta dell'amministrazione di Roccaspinalveti.
«L'Istituto comprensivo di Castiglione ha un'offerta formativa di alto livello ed è ancora più incomprensibile la scelta del Comune di Roccaspinalveti, che andrà a penalizzare la formazione globale dei propri alunni».
Di Lizia rivolge quindi un appello alla Regione: «Invitiamo la Giunta regionale a riconsiderare l'intera vicenda e ad annullare la delibera in questione; in caso contrario valuteremo tutte le azioni politiche e legali per impedire questo ennesimo scippo ai danni dell'Alto Vastese».