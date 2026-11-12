Celebrata la Giornata dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali di Pace e il 23° anniversario della strade di Nassirija

Il 12 novembre rappresenta per l’Italia un momento di profonda riflessione e commozione con la celebrazione della “Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili della Missioni Internazionali di Pace”, istituita con la legge n. 162 del 12 novembre 2009. Il ricordo più cocente è quello di An-Nasiriyah in Iraq del 12 novembre 2003, quando un camion imbottito di esplosivo fu lanciato contro la base “Maestrale” del contingente italiano impegnato nella missione di pace “Antica Babilonia”, che costò la vita a 28 persone, di cui 19 italiano e 9 iracheni. Tra i caduti italiani 12 erano Carabinieri, 5 militari dell’Esercito Italiano e 2 impiegati civili.

In occasione della ricorrenza il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia ha voluto celebrare la ricorrenza con una messa celebrata nella Chiesa San Giuseppe Lavoratore di San Lazzaro, alla presenza anche del Questore di Isernia e del Comandante Provinciale della Guardina di Finanza, unitamente ad una rappresentanza del personale militare e civile. Nel corso dell’omelia don Domenico Veccia ha dato lettura della preghiera per i caduti, approvata dall’Ordinario Militare per l’Italia S.E.R. Mons. Angelo Bagnasco nel 2004.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Fabrizio Coppolino, al termine dell’omelia ha ricordato i nomi dei 30 caduti nelle varie missioni di pace, e ad ogni nome dai banchi della Chiesa è stato risposto “PRESENTE” per affermare idealmente che militari non sono morti, ma continuano a far parte dei Reparti e della Nazione.