Treni Boiano-Roma, dal 16 al 21 novembre modifiche alla circolazione: bus sostitutivi da Campobasso

Campobasso, 12 novembre 2026

Dal 16 al 21 novembre 2026, per consentire lavori infrastrutturali di rinnovo deviatoi nella stazione di Roma Termini, la circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Boiano â€“ Roma sarÃ interessata da alcune modifiche.



In particolare, i treni R23361 (Boiano â€“ Roma delle 20.02) e R23363 (Roma â€“ Boiano delle 6.15) saranno limitati a Cassino. Negli stessi orari, i passeggeri potranno usufruire di collegamenti diretti con bus da Campobasso a Roma e viceversa. fai titolo chiaro

I canali di acquisto sono aggiornati.



Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.



Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.