Radioterapia al Responsible Research Hospital, l'Istituto chiarisce il provvedimento del Tribunale: «Nessuna interruzione delle cure e nessun rischio occupazionale»

Nessuna interruzione delle cure, nessun rischio occupazionale» L’Istituto chiarisce il significato del provvedimento del Tribunale e invita i rappresentanti istituzionali a un confronto diretto.

Campobasso, 12 novembre 2026 - Il servizio di radioterapia del Responsible Research Hospital è pienamente operativo. I pazienti proseguono i trattamenti secondo la programmazione clinica prevista, il personale è regolarmente in servizio e l’organizzazione delle attività non ha subito modifiche. Responsible S.p.A. Società Benefit ritiene necessario ribadirlo alla luce delle notizie e delle dichiarazioni politiche diffuse nelle ultime ore, che rischiano di generare preoccupazione tra le persone in cura, le loro famiglie e i lavoratori dell’Istituto. Il provvedimento del Tribunale di Campobasso del 10 novembre riguarda la domanda di autorizzazione a una specifica operazione societaria sul ramo radioterapico, presentata nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi.

Non dispone alcuna sospensione, interruzione o cessazione dell’attività sanitaria. Il percorso di risanamento e le operazioni societarie restano sottoposti alle valutazioni e alle autorizzazioni previste dalla legge. È quindi essenziale distinguere la valutazione dell’operazione societaria dalla continuità del servizio: le cure proseguono regolarmente e il provvedimento non modifica i percorsi terapeutici dei pazienti. Responsible comprende e rispetta l’attenzione dei rappresentanti istituzionali per un servizio essenziale per la sanità molisana. Proprio questa responsabilità richiede, tuttavia, precisione nelle informazioni e nelle dichiarazioni pubbliche. Alimentare allarme senza chiarire che i trattamenti proseguono regolarmente può accrescere l’ansia di persone che stanno già affrontando una fase difficile della propria vita. L’Istituto rinnova inoltre ai consiglieri regionali l’invito a visitare i reparti e a incontrare la direzione e i professionisti.

Un confronto diretto può offrire elementi concreti sul funzionamento del servizio, sui percorsi assistenziali e sugli obiettivi dell’azienda. “Ai pazienti, alle loro famiglie e ai nostri dipendenti voglio rivolgere un messaggio chiaro: la radioterapia è pienamente operativa, le cure proseguono regolarmente e la tutela dei posti di lavoro resta un impegno prioritario dell’azienda. Ringrazio tutto il personale per la lealtà e l’impegno quotidiano”, dichiara Stefano Petracca, legale rappresentante di Responsible. “La continuità assistenziale è la nostra priorità e guida anche il percorso di risanamento.

Siamo disponibili a illustrare alle istituzioni le nostre scelte e ad affrontare ogni questione nelle sedi competenti. Chiediamo altrettanta responsabilità nella comunicazione pubblica: chi è in cura ha bisogno di informazioni precise. Le nostre porte sono aperte a chiunque voglia conoscere i fatti e contribuire a un confronto costruttivo sul futuro della struttura”.

Informazioni per i Media: uff.stampa@responsible.hospital – 0874 312 341 Francesco TOSTO Ufficio Stampa e Ufficio Comunicazione Responsible Research Hospital