Allarme bomba negli istituti scolastici, la Prefettura di Isernia: niente evacuazioni senza elementi concreti di pericolo

Si Ã¨ riunito nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura di Isernia, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, convocato per acquisire un quadro aggiornato delle segnalazioni di allarme pervenute nelle ultime 48 ore a numerosi istituti scolastici del provinciale e valutare ogni opportuna iniziativa a tutela della sicurezza delle comunitÃ scolastiche, garantendo, al contempo, la continuitÃ del servizio.

Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentati degli Enti locali ove hanno sede le scuole che hanno ricevuto le segnalazioni, il Dirigente dellâ€™Ufficio Scolastico Provinciale e un rappresentante della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale, al fine di assicurare un costante monitoraggio del fenomeno e garantire il piÃ¹ efficace coordinamento tra tutte le componenti istituzionali coinvolte. Nel corso dell'incontro Ã¨ stato effettuato un aggiornamento del quadro informativo e operativo relativamente alle segnalazioni ricevute, confermando la massima attenzione delle AutoritÃ competenti e la piena operativitÃ dei dispositivi di prevenzione e controllo giÃ attivati.

Il Prefetto â€“ in attesa delle indicazioni, a livello nazionale, del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), volte a definire un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme â€“ ha richiamato lâ€™attenzione dei presenti sulla circostanza che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, i dirigenti scolastici non procedano all'evacuazione degli edifici, ferma restando ogni eventuale verifica che si renda necessaria da parte delle Forze dellâ€™Ordine

. Il Prefetto ha altresÃ¬ raccomandato la necessitÃ di assicurare la tempestiva circolaritÃ delle informazioni, con particolare riguardo a quegli elementi che possano ritenersi utili per ogni opportuno approfondimento. La situazione resta costantemente monitorata dalla Prefettura, in raccordo con le Forze dellâ€™Ordine e lâ€™Ufficio scolastico provinciale, tenendo informati i Sindaci.

Isernia, 12 novembre 2026