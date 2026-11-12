Ancora furti ad Agnone: colpita in viale Castelnuovo lâ€™abitazione di un 70enne che vive solo

AGNONE â€“ Non si arresta lâ€™ondata di furti che negli ultimi giorni sta tenendo con il fiato sospeso i residenti dellâ€™Alto Molise. Lâ€™ultimo episodio si Ã¨ verificato nel tardo pomeriggio di oggi ad Agnone, in via Castelnuovo, unâ€™arteria giÃ finita in passato nel mirino dei malviventi.

Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri sarebbero entrati in azione approfittando della momentanea assenza del proprietario di casa, un uomo di circa 70 anni che vive solo. L'uomo sarebbe uscito dalla propria abitazione intorno alle ore 18:00; una finestra temporale ristretta che Ã¨ perÃ² bastata ai malviventi per introdursi nell'appartamento e rovistare all'interno.

Al suo rientro, il settantenne si Ã¨ trovato di fronte all'amara sorpresa. Da una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a impossessarsi di una somma di denaro contante prima di dileguarsi.

Lâ€™episodio riaccende con forza il dibattito sul tema della sicurezza nel territorio altomolisano, dove negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi raid tra abitazioni e aziende agricole, spingendo le Forze dell'Ordine a intensificare i pattugliamenti. Tra la popolazione locale, composta in larga parte da anziani che vivono soli oltre che da famiglie con bambini, cresce l'esasperazione e la richiesta di maggiori garanzie per tornare a vivere serenamente le proprie case senza il timore di nuove intrusioni.