Ancora furti ad Agnone: doppio colpo nel pomeriggio, nel mirino un uomo che vive solo e unâ€™altra famiglia

Sottotitolo: Raid in via Castelnuovo ai danni di un settantenne uscito intorno alle 18:00: portati via contanti. Colpita anche l'abitazione di un altro nucleo familiare, dove i ladri hanno asportato una cassaforte.

AGNONE â€“ Non si arresta lâ€™ondata di furti che negli ultimi giorni sta tenendo con il fiato sospeso i residenti dellâ€™Alto Molise. Nel tardo pomeriggio di oggi ad Agnone i malviventi avrebbero messo a segno un doppio colpo, lasciando dietro di sÃ© danni e forte preoccupazione in cittÃ .

Il primo episodio si Ã¨ verificato in via Castelnuovo, una zona giÃ finita in passato nel mirino dei ladri. Secondo le prime informazioni raccolte, i malviventi sarebbero entrati in azione approfittando della momentanea assenza del proprietario di casa, un uomo di circa 70 anni che vive solo. Il residente sarebbe uscito dalla propria abitazione intorno alle ore 18:00; una finestra temporale ristretta che Ã¨ perÃ² bastata per introdursi nell'appartamento, rovistare all'interno e impossessarsi di una somma di denaro contante prima di dileguarsi.

Ma non si Ã¨ trattato di un episodio isolato. Sempre nel corso della stessa fascia oraria, i ladri hanno preso di mira anche unâ€™altra famiglia sempre nella zona di Viale Castelnuovo : in questa seconda abitazione i malviventi sono riusciti a individuare e portare via una cassaforte, prima di far perdere le proprie tracce.

Il doppio raid riaccende con forza lâ€™allarme sicurezza nel territorio altomolisano. Tra la popolazione locale â€“ composta in larga parte da persone anziane che vivono sole oltre che da famiglie con donne e bambini â€“ cresce l'esasperazione e la richiesta di maggiori garanzie e controlli per tornare a vivere serenamente le proprie case senza il timore di nuove intrusioni.