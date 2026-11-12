Raffica di furti ad Agnone: almeno quattro colpi nel pomeriggio tra via Castelnuovo e il rione Civitelle

I malviventi hanno agito in poche ore approfittando dell'assenza dei proprietari: rubati contanti, una cassaforte e svaligiate altre abitazioni nel rione Civitelle. Sul posto i Carabinieri, controlli rafforzati in tutto l'Alto Molise.

AGNONE â€“ Ãˆ un vero e proprio pomeriggio dâ€™assedio quello vissuto oggi ad Agnone, dove lâ€™ondata di furti che sta colpendo lâ€™Alto Molise non accenna ad arrestarsi. Il bilancio dei colpi messi a segno dai malviventi si aggrava di ora in ora e sale ad almeno quattro abitazioni prese di mira in diverse zone del centro abitato, tra via Castelnuovo e il quartiere Civitelle.

In via Castelnuovo â€“ arteria giÃ finita piÃ¹ volte nel mirino dei ladri â€“ i malviventi hanno colpito approfittando della momentanea assenza di un uomo di circa 70 anni che vive solo. Il residente era uscito di casa intorno alle ore 18:00: una finestra temporale ristretta che Ã¨ bastata ai ladri per introdursi nell'appartamento, rovistare nelle stanze e portare via una somma di denaro contante prima di dileguarsi. Nella stessa fascia oraria, i malviventi hanno preso di mira anche l'abitazione di unâ€™altra famiglia, riuscendo in questo caso a individuare e asportare una cassaforte.

Ma il raid non si Ã¨ fermato lÃ¬. Altri furti in appartamento sono stati infatti segnalati nel rione Civitelle, dove i ladri sono entrati in azione colpendo altre abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agnone, che hanno avviato i rilievi e rafforzato i posti di blocco e i pattugliamenti su tutto il territorio per cercare di intercettare la banda in fuga. Tra la popolazione locale â€“ composta in larga parte da persone anziane che vivono sole oltre che da famiglie con donne e bambini â€“ cresce l'esasperazione e la richiesta di maggiori garanzie e controlli per tornare a vivere serenamente le proprie case senza il timore di nuove intrusioni.