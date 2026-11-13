Molise: hanno salvato le poltrone. Hanno abbandonato il territorio oggi in mano a delinquenti



Trentacinque anni fa, nel 1991, fondai lâ€™ARAM e invitai i miei compaesani a sostenere un referendum per aggregare lâ€™Alto Molise allâ€™Abruzzo. Vedevo un territorio che perdeva abitanti, opportunitÃ e prospettive. Pensavo che fosse necessario cambiare strada prima che lâ€™isolamento diventasse una condanna.

La questione arrivÃ² sulla stampa nazionale. Il 15 gennaio 1992 lâ€™UnitÃ dedicÃ² alla nostra iniziativa un ampio articolo firmato da Fabrizio Roncone. Si parlava di referendum, di comuni pronti ad aderire, della volontÃ di sottrarsi al degrado economico e sociale. Il problema era giÃ davanti agli occhi di tutti.

Fui irriso, contrastato, trattato come uno che volesse mettere in pericolo il proprio paese.

Avevo osato toccare il dogma: lâ€™autonomia regionale. Per i suoi sacerdoti politici era un valore assoluto, da difendere senza nemmeno chiedersi quali benefici producesse per i cittadini.

Ancora nel 2022 Michele Iorio liquidava come Â«strampalateÂ» le ipotesi di riaggregazione territoriale. Strampalata, evidentemente, era lâ€™idea di discutere i confini. Il progressivo svuotamento dei paesi, invece, poteva tranquillamente continuare.



Oggi chiedo a quanti difendevano quellâ€™assetto: che cosa avete salvato? Quale futuro avete garantito allâ€™Alto Molise? Quali risultati giustificano tanta presunzione?

Le pagine qui riprodotte mettono a confronto finanziamenti e condizioni dei due territori. I singoli dati vanno letti con le rispettive fonti e annualitÃ , ma la domanda politica resta bruciante: quanto benessere hanno prodotto le risorse a disposizione della Regione?

Un punto Ã¨ verificabile: il programma Molise FESR-FSE+ 2021-2027 dispone di circa 383 milioni di euro; i due programmi abruzzesi di circa 1.088 milioni. Rapportando queste dotazioni alle popolazioni riportate nelle immagini, al Molise spettano piÃ¹ risorse per abitante. Sono stanziamenti, non denaro giÃ interamente speso: proprio per questo bisogna pretendere conto della loro attuazione, senza confondere un finanziamento annunciato con un risultato raggiunto.

Dove sono le opportunitÃ capaci di trattenere i giovani? Dove sono i servizi che rendono possibile invecchiare nei nostri paesi senza sentirsi cittadini di seconda categoria? Dove sono i risultati con cui rispondere a chi parte?



A queste domande la politica deve rispondere con fatti, bilanci e responsabilitÃ . Le fotografie delle inaugurazioni e i comunicati trionfali non bastano piÃ¹. Un territorio non vive di conferenze stampa.

Adesso, sopra le difficoltÃ quotidiane, si abbatte anche la paura. Le cronache di questi giorni raccontano furti nelle abitazioni di Agnone, unâ€™auto rubata a Capracotta, un trattore recuperato e un arresto dopo una fuga nelle campagne. I Carabinieri hanno intensificato i controlli e ottenuto risultati: il loro lavoro merita riconoscimento e sostegno concreto. Ma per chi vive qui resta lâ€™angoscia di trovare la propria casa violata.

Ci mancava anche questo: dopo la paura di perdere servizi e futuro, quella di non essere piÃ¹ tranquilli dentro casa propria.

Lâ€™ordine pubblico compete allo Stato. La Regione, perÃ², deve far pesare la propria voce, pretendere attenzione per le aree interne, sostenere i comuni e affrontare lâ€™isolamento. Chi rivendica il potere di rappresentarci deve dimostrare di saperlo esercitare quando serve.

Ãˆ intollerabile vedere i cittadini fare i conti con rinunce e insicurezza mentre il sistema politico di Campobasso continua a difendere la propria centralitÃ . Chiamo casta proprio questo: una classe dirigente che pretende rispetto per le istituzioni che occupa, ma si sottrae al giudizio sui risultati che produce.

Lâ€™autonomia non Ã¨ unâ€™assicurazione sulla carriera dei politici. Ãˆ uno strumento al servizio della popolazione. Se non garantisce servizi, opportunitÃ e capacitÃ di governo, deve poter essere rimessa in discussione.

Senza anatemi e senza lezioni di patriottismo molisano impartite da chi ha amministrato il declino.

Lâ€™Abruzzo non sarebbe una bacchetta magica. Ma questa ovvietÃ non puÃ² diventare lâ€™alibi eterno per impedire ogni alternativa. Si confrontino costi, servizi, collegamenti e prospettive. Si restituisca ai cittadini il diritto di scegliere.

Nel 1991 mi accusavano di mettere a rischio lâ€™Alto Molise. Trentacinque anni dopo, vorrei che qualcuno avesse il coraggio di spiegare come lo avrebbe protetto.

Non provo soddisfazione ad aver lanciato quellâ€™allarme. Provo rabbia per il tempo perduto.

I confini li avete difesi.

Ora venite nei nostri paesi a spiegare che cosa Ã¨ rimasto dentro.