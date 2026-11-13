Processo fermate Sati a Campobasso: 13 autisti ammessi parte civile, ipotesi risarcimento per chiudere il caso

GiovedÃ¬ 12 novembre si Ã¨ svolta, dinanzi alla giudice monocratica del Tribunale di Campobasso, dott.ssa Stefania Izzi, lâ€™udienza predibattimentale del procedimento penale sulle fermate SATI, giÃ rinviata nel mese di giugno. Il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile di 13 autisti e ha fissato la prossima udienza per il 28 gennaio 2027.

Al centro del procedimento vi sono le sanzioni disciplinari adottate nei confronti degli autisti che si erano rifiutati di far salire e scendere i passeggeri in punti lungo le tratte regionali da loro ritenuti non omologati o privi dei requisiti di sicurezza. I lavoratori avevano denunciato i vertici aziendali, sostenendo che lâ€™apertura di numerosi procedimenti disciplinari e lâ€™irrogazione di gravi sanzioni fossero servite a costringerli a effettuare fermate che ritenevano pericolose per i passeggeri, per gli altri utenti della strada e per gli stessi conducenti.

La Procura contesta al legale rappresentante di SATI, Vincenzo Peca, lâ€™ipotesi di violenza privata. In apertura di udienza, il Tribunale ha esaminato le richieste dei lavoratori e ha ammesso la costituzione di parte civile dei 13 autisti, assistiti dagli avvocati Fabio Albino e Filomena Fusco. I lavoratori chiedono il risarcimento dei danni che ritengono di aver subito a seguito delle sanzioni disciplinari. Su richiesta della difesa, affidata agli avvocati Mariano Prencipe e Gaetano Caterina, il Tribunale ha concesso allâ€™azienda un termine fino al 28 gennaio 2027 per formulare una proposta transattiva ai lavoratori. Lâ€™obiettivo Ã¨ verificare se vi siano le condizioni per un accordo risarcitorio che, attraverso lâ€™eventuale remissione delle querele, possa portare alla definizione del procedimento penale.

La vicenda riguarda la sicurezza quotidiana del trasporto pubblico locale in Molise. Studenti e pendolari devono poter salire e scendere dagli autobus in sicurezza, e gli autisti devono poter svolgere il proprio lavoro in fermate adeguate.