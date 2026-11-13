Furti nelle abitazioni ad Agnone, Saia rassicura i cittadini: Â«Acquisiti i filmati delle telecamere, costante contatto con i CarabinieriÂ»

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Agnone a seguito dei furti in abitazione registrati negli ultimi giorni. A intervenire pubblicamente per fare il punto sulla situazione e rassicurare la comunitÃ Ã¨ il sindaco Daniele Saia, che attraverso una nota ufficiale ha espresso vicinanza alle famiglie colpite e chiesto la massima collaborazione civica.

Â«Purtroppo si sono verificati degli episodi spiacevoli ad Agnone â€“ esordisce il primo cittadino â€“. I furti registrati negli ultimi giorni preoccupano i cittadini. Siamo davanti ad atti criminali che causano non solo un danno economico, ma anche un danno psicologico: sapere che la propria casa Ã¨ stata violata dai ladri pone le vittime in una condizione di fragilitÃ e genera, talvolta, un senso ingiustificato di colpaÂ».

Sul fronte operativo, l'amministrazione comunale assicura che l'attenzione delle forze dell'ordine Ã¨ ai massimi livelli. Le indagini puntano ora a ricostruire gli spostamenti dei malviventi anche attraverso il supporto tecnologico presente in cittÃ .

Â«Voglio cercare di tranquillizzare tutti voi: le autoritÃ stanno facendo tutto il possibile per assicurare i responsabili alla giustizia â€“ spiega Saia â€“. I controlli sul territorio sono stati rafforzati, mentre vengono acquisiti i filmati delle telecamere situate nelle vicinanze degli appartamenti svaligiati. Come amministrazione, siamo in costante contatto con i carabinieri per seguire tutti gli sviluppi della vicenda, e li ringraziamo per il loro impegnoÂ».

Accanto all'azione investigativa e di pattugliamento, il sindaco richiama il senso di comunitÃ e il controllo di vicinato come strumenti fondamentali per prevenire nuovi episodi.

Â«In questa situazione Ã¨ ancora piÃ¹ importante restare tutti uniti â€“ conclude Saia â€“. Dobbiamo stare in guardia e diventare sentinelle delle nostre abitazioni e di quelle dei nostri vicini. Se notate movimenti sospetti, non esitate a contattare le forze dellâ€™ordine. Insieme supereremo anche questo momento di difficoltÃ Â».