Dati Svimez 2026, Spina (Cgil): Â«Il Pil non basta, al Sud un lavoratore su cinque Ã¨ a rischio povertÃ Â»

PESCARA, 13 novembre - "La crescita economica del Mezzogiorno Ã¨ un segnale positivo, ma non basta far aumentare il Pil se salari, consumi e condizioni di vita delle famiglie continuano a rimanere indietro. Il Rapporto Svimez ci consegna un quadro di forti contraddizioni, che riguarda direttamente anche l'Abruzzo e il Molise: da una parte territori che crescono, dall'altra lavoratori sempre piÃ¹ esposti alla perdita di potere d'acquisto, alla precarietÃ e alle disuguaglianze. Ãˆ su queste criticitÃ che bisogna intervenire, trasformando la ripresa in occupazione di qualitÃ , diritti e opportunitÃ concrete". Lo afferma il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Franco Spina, commentando i dati del Rapporto Svimez 2026 sull'economia e la societÃ del Mezzogiorno.

I dati relativi al 2025 evidenziano una situazione profondamente diversa tra le due regioni. L'Abruzzo registra la crescita piÃ¹ elevata del Mezzogiorno, con un incremento del Pil dell'1,9%, sostenuto soprattutto dalle costruzioni (+21,9%), ma anche dall'industria (+1,3%) e dall'agricoltura (+7,1%). Il Molise, al contrario, Ã¨ l'unica regione meridionale a registrare una contrazione (-0,7%), con risultati negativi nelle costruzioni (-4,3%), nei servizi (-0,8%) e nell'industria (-0,4%).

Il quadro generale conferma una ripresa del Sud che, per il quarto anno consecutivo, cresce piÃ¹ del Centro-Nord. Tra il 2021 e il 2025 il Pil meridionale Ã¨ aumentato complessivamente del 9,5%, mentre gli occupati sono cresciuti della stessa percentuale, con circa 568mila posti di lavoro in piÃ¹. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore di quasi 19 punti rispetto al Centro-Nord e la crescita degli investimenti non ha prodotto un analogo incremento dei consumi delle famiglie: +7,6% al Sud contro il +9,9% del Centro-Nord.

"Il dato abruzzese Ã¨ certamente incoraggiante, ma non possiamo fermarci ai numeri della crescita, cosÃ¬ come non possiamo ignorare le difficoltÃ del Molise - sottolinea Spina - Occorre capire quanto questa ripresa sia strutturale e quanto dipenda da fattori temporanei, a partire dagli investimenti nelle costruzioni. Con l'esaurirsi degli effetti del Superbonus e il progressivo ridimensionamento dell'impulso del Pnrr, il rischio Ã¨ che vengano meno alcuni dei principali motori della crescita. Per questo servono una politica industriale capace di rafforzare il sistema produttivo, investimenti nell'innovazione e un'occupazione stabile e adeguatamente retribuita".

Uno degli aspetti piÃ¹ critici evidenziati dal Rapporto riguarda proprio la qualitÃ del lavoro e il potere d'acquisto. Nel 2025 circa 2,3 milioni di occupati italiani vivevano in famiglie a rischio di povertÃ . Nel Mezzogiorno l'incidenza raggiunge il 19,5%, quasi tre volte quella del Centro-Nord (6,8%), con circa 1,2 milioni di lavoratori poveri. Il 23,3% dei dipendenti meridionali, oltre 1,1 milioni di persone, percepisce meno di 9 euro lordi l'ora, mentre tra il 2021 e il 2026 le retribuzioni orarie reali lorde sono diminuite del 9,9% al Sud, contro il 7,2% della media nazionale. A pesare ulteriormente sui bilanci familiari sono i rincari dei beni essenziali, dell'energia e delle spese per l'abitazione. Secondo le stime riportate nel Rapporto, a ottobre l'inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua, trainata soprattutto dall'energia (+31,4%), mentre quella di fondo si Ã¨ fermata al 2%. Alimentari, abitazione e bollette assorbono il 64% della spesa delle famiglie piÃ¹ povere, contro il 36% di quelle piÃ¹ agiate.

"Questi numeri dimostrano che avere un'occupazione non significa necessariamente essere al riparo dalla povertÃ - osserva il segretario generale - Non possiamo accettare un modello di sviluppo nel quale aumentano gli occupati ma il lavoro continua a essere sottopagato e le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese. La questione salariale deve tornare al centro delle politiche economiche, insieme al rinnovo dei contratti, al contrasto al lavoro povero e precario e alla necessitÃ di redistribuire i benefici della crescita".

Alle difficoltÃ economiche si aggiungono i divari nell'accesso ai servizi essenziali. Nel 2024 il 60,7% delle famiglie meridionali giudicava eccessive le spese per l'abitazione e circa 1,1 milioni di nuclei familiari si trovavano in condizioni di povertÃ energetica. Sul fronte sanitario, tra le persone con risorse economiche scarse o insufficienti, il 24,2% nel Mezzogiorno ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici, contro il 17,5% del Nord. Nello stesso anno il 18,2% dei ricoveri oncologici dei residenti meridionali Ã¨ avvenuto in strutture del Centro-Nord.

"Il diritto alla salute, all'istruzione e a servizi pubblici efficienti non puÃ² dipendere dal luogo in cui si vive o dalle condizioni economiche della propria famiglia - afferma Spina - La crescita deve tradursi anche in una sanitÃ pubblica piÃ¹ forte, in servizi territoriali accessibili, in trasporti adeguati e in maggiori opportunitÃ per le aree interne. Ãˆ questa la vera sfida della coesione, soprattutto per territori come quelli abruzzesi e molisani, nei quali la tenuta delle comunitÃ passa anche dalla capacitÃ di garantire servizi e contrastare lo spopolamento".

Il Rapporto richiama inoltre la necessitÃ di consolidare il recupero industriale. Tra il 2019 e il 2025 il valore aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno Ã¨ cresciuto del 5,9%, contro l'1,4% del Centro-Nord, ma resta ancora inferiore di circa il 20% rispetto ai livelli massimi del 2007. La densitÃ industriale meridionale Ã¨ di appena 32 addetti ogni mille abitanti, contro 82 nel Centro-Nord. Per Svimez, la questione salariale Ã¨ strettamente legata a quella industriale: occorre rafforzare le filiere produttive, sostenere l'innovazione e accompagnare la crescita dimensionale delle imprese.

A preoccupare sono anche le prospettive della politica europea di coesione. La proposta di bilancio comunitario per il periodo 2028-2034 prevede una riduzione della quota destinata alla coesione dal 33% al 23%, mentre cresce il peso dei programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea, con il rischio di favorire i territori giÃ economicamente piÃ¹ forti. Il Rapporto evidenzia, al contrario, i risultati degli strumenti che orientano gli investimenti verso specifiche filiere e territori, come i Contratti di sviluppo, gli Accordi per l'innovazione e la Zes unica.

Particolarmente significativo Ã¨ infine il quadro demografico. Tra il 2006 e il 2026 il Mezzogiorno ha perso circa 1,4 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni. Dei 568mila occupati in piÃ¹ registrati tra il 2021 e il 2025, oltre 400mila hanno almeno 50 anni, mentre i giovani tra i 25 e i 34 anni contribuiscono per poco piÃ¹ di 70mila unitÃ . Il 43% dei giovani meridionali tra i 18 e i 34 anni non si aspetta un miglioramento della propria condizione nei prossimi cinque anni.

"Non possiamo permetterci che i nostri giovani continuino a cercare altrove le opportunitÃ che non trovano nei territori in cui sono cresciuti. Il futuro dell'Abruzzo, del Molise e dell'intero Mezzogiorno dipende dalla capacitÃ di creare lavoro qualificato, valorizzare le competenze, rafforzare scuola e universitÃ e costruire condizioni che consentano alle nuove generazioni di restare e progettare qui la propria vita. L'ereditÃ del Pnrr deve essere fatta di servizi duraturi, imprese piÃ¹ competitive e occupazione di qualitÃ . La crescita economica - conclude Spina - ha senso soltanto se diventa crescita sociale, riduzione delle disuguaglianze e maggiori diritti per tutti".