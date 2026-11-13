Sanità Molise, Bonamico e Di Giacomo: «Sbloccati 15,3 milioni sui LEA 2017, 45 milioni complessivi recuperati per i conti Asrem»

Sono state
erogate in questi giorni alla Regione Molise risorse pari a 15.352.724 euro, risorse
che risultavano bloccate per inadempienze relative all’anno 2017 e che
riguardavano l’erogazione dei LEA ed alcuni capitoli di bilancio.
Si è
conclusa quindi positivamente, con il riconoscimento della Regione Molise come
“adempiente” anche per l’anno 2017, la verifica degli adempimenti da parte del
Tavolo Tecnico interministeriale.
Nella
riunione tenutasi presso il MEF il 16 dicembre 2025, il Tavolo aveva infatti
completato l’esame della documentazione presentata dalla Struttura
Commissariale e dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise,
chiudendo definitivamente l’istruttoria relativa alla suddetta annualità.
Il
riconoscimento della raggiunta adempienza ha così consentito lo sblocco di significative
risorse che verranno trasferite all’ASREM come contributo per l’abbattimento
del debito pregresso.
Un evento importante
che si aggiunge ai risultati già raggiunti per l’adempienza della Regione negli
anni 2015 e 2016, e che ha consentito lo sblocco complessivo di circa 45
milioni di euro.
Campobasso,
13 novembre 2026
Il Commissario ad Acta – Avv. Marco Bonamico
Il Subcommissario – Sen. Ulisse Di Giacomo