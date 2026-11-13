Sanità Molise, Bonamico e Di Giacomo: «Sbloccati 15,3 milioni sui LEA 2017, 45 milioni complessivi recuperati per i conti Asrem»

Sono state

erogate in questi giorni alla Regione Molise risorse pari a 15.352.724 euro, risorse

che risultavano bloccate per inadempienze relative all’anno 2017 e che

riguardavano l’erogazione dei LEA ed alcuni capitoli di bilancio.

Si è

conclusa quindi positivamente, con il riconoscimento della Regione Molise come

“adempiente” anche per l’anno 2017, la verifica degli adempimenti da parte del

Tavolo Tecnico interministeriale.

Nella

riunione tenutasi presso il MEF il 16 dicembre 2025, il Tavolo aveva infatti

completato l’esame della documentazione presentata dalla Struttura

Commissariale e dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise,

chiudendo definitivamente l’istruttoria relativa alla suddetta annualità.

Il

riconoscimento della raggiunta adempienza ha così consentito lo sblocco di significative

risorse che verranno trasferite all’ASREM come contributo per l’abbattimento

del debito pregresso.

Un evento importante

che si aggiunge ai risultati già raggiunti per l’adempienza della Regione negli

anni 2015 e 2016, e che ha consentito lo sblocco complessivo di circa 45

milioni di euro.

Campobasso,

13 novembre 2026

Il Commissario ad Acta – Avv. Marco Bonamico

Il Subcommissario – Sen. Ulisse Di Giacomo