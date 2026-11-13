Pioggia e forte vento in provincia di Isernia: decine di interventi dei Vigili del Fuoco. A Macchiagodena cade una quercia secolare

ISERNIA â€“ Una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da pioggia battente e forti raffiche di vento, sta sferzando il Molise dalla giornata di ieri, causando disagi e richiedendo un superlavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, impegnate senza sosta in numerosi interventi su tutto il territorio.

Le precipitazioni e le intense correnti hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami sulle sedi stradali, oltre al distacco di comignoli e parti di copertura dagli edifici. L'episodio piÃ¹ significativo si Ã¨ registrato a Macchiagodena, dove la furia del vento ha abbattuto una quercia secolare.

Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilitÃ hanno interessato in modo capillare diverse aree della provincia, con interventi segnalati tra Agnone, Pietrabbondante, Colli al Volturno, Macchiagodena e Venafro.

Al momento non si registrano feriti, ma resta alta l'attenzione lungo le arterie stradali secondarie e nelle aree alberate, dove i caschi rossi continuano a monitorare la situazione e a rimuovere gli ostacoli per garantire la sicurezza dei cittadini.