Neuromed: Meningiomi e neurinomi della base cranica, una mappa anatomica per proteggere nervi e vasi

Uno studio Neuromed approfondisce i punti di riferimento di un accesso alle regioni profonde del cranio e le variazioni anatomiche di cui tenere conto per preservare le strutture delicate.

Nella chirurgia della base cranica pochi millimetri possono separare la via di accesso a una lesione da nervi e vasi sanguigni delicati. Conoscere la loro posizione e le variazioni anatomiche da una persona all’altra è quindi essenziale per orientare le manovre del chirurgo. Una ricerca dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, pubblicata sulla rivista scientifica Operative Neurosurgery, ha approfondito questi rapporti in uno degli accessi più complessi della neurochirurgia: l’approccio transpetroso anteriore.

Questa tecnica permette di raggiungere alcune lesioni situate in profondità, vicino al tronco cerebrale, come meningiomi e altri tumori della regione detta petroclivale. Per creare il corridoio chirurgico occorre rimuovere una porzione della rocca petrosa, una parte dell’osso temporale alla base del cranio. È una zona in cui strutture ossee, nervose e vascolari sono molto vicine tra loro e nella quale le fasi che precedono l’asportazione della lesione richiedono particolare attenzione.

“Lo studio dell’anatomia è parte integrante della ricerca neurochirurgica - dice Paolo Di Russo, neurochirurgo del Neuromed - perché ci aiuta a comprendere quali strutture incontriamo durante un intervento e come riconoscerle. In questo caso abbiamo analizzato alcuni passaggi delicati dell’accesso transpetroso, con l’obiettivo di fornire informazioni utili per ridurre i rischi dell’approccio sul paziente”.

Il lavoro è stato condotto nel Laboratorio di Neuroanatomia e Ricerca Neurochirurgica “G. Cantore” del Neuromed su 17 preparati anatomici, esaminati da entrambi i lati. I ricercatori hanno ricostruito i rapporti tra le strutture che il chirurgo incontra durante l’intervento, confrontando varie tecniche tecnica che consentono di creare uno spazio di accesso più o meno ampio.

Lo studio ha individuato punti di riferimento che possono aiutare a riconoscere nervi e vasi sanguigni e a orientare le manovre necessarie per raggiungere la lesione. In uno spazio così ristretto, sapere dove cercare una struttura delicata è importante anche quando questa non è ancora visibile.

Una parte centrale della ricerca riguarda un nervo che controlla il movimento dell’occhio e il cui danno può provocare visione doppia. Il gruppo ha osservato che il suo decorso presenta differenze anatomiche che possono modificarne la vicinanza alla zona in cui il chirurgo lavora. Sono variazioni di cui tenere conto durante l’intervento.

“L’anatomia non è identica in tutte le persone - spiega Luigi Mauro, neurochirurgo Neuromed - e queste differenze possono assumere un significato concreto quando si opera vicino a strutture delicate. Conoscerle ci aiuta a individuare i punti che richiedono maggiore attenzione. Abbiamo identificato alcune caratteristiche che potrebbero rendere il nervo più vulnerabile durante l’intervento e che ora dovranno essere approfondite con ulteriori studi”.

“Questi risultati offrono indicazioni utili per la formazione dei neurochirurghi - conclude Di Russo - con l’obiettivo di raggiungere la lesione preservando le strutture circostanti. Il lavoro in laboratorio ci permette di studiare da vicino dettagli che in sala operatoria possono essere difficili da riconoscere, contribuendo a una conoscenza più precisa dell’area in cui interveniamo”.

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