Agnone, l'Arma dei Carabinieri celebra la Patrona "Virgo Fidelis" sabato 21 novembre

Agnone, l'Arma dei Carabinieri celebra la Patrona "Virgo Fidelis"

AGNONE (IS) â€“ In occasione delle celebrazioni per la Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Compagnia di Agnone, Cap. Matteo Genovese, ha indetto la cerimonia religiosa aperta alla partecipazione istituzionale e della comunitÃ .

L'appuntamento Ã¨ fissato per sabato 21 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli ad Agnone.

La ricorrenza rappresenta un momento di profondo raccoglimento e vicinanza tra l'Arma e il territorio dell'Alto Molise, nel segno dei valori di fedeltÃ , servizio e tutela della collettivitÃ .