Scuola in Molise, l'allarme di Save the Children: 38 sedi chiuse in dieci anni e tempo pieno quasi assente

In dieci anni 38 sedi scolastiche in meno, a Isernia un 14-19enne su due vive in un Comune senza scuola superiore e alla primaria il tempo pieno Ã¨ inesistente, solo in 3 classi su 100.

Aumentano pluriclassi alla primaria, quasi 6 su 100, e accorpamenti di istituti.

La spesa per l'istruzione, salita a poco piÃ¹ del 4% del Pil grazie alle risorse del Pnrr, dal 2027 rischia di scendere nuovamente sotto questa soglia, attestandosi su livelli significativamente inferiori alla media europea. E' la fotografia della scuola molisana che emerge dall'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia diffuso oggi da Save the Children in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia che si celebra il 20 novembre.

In dieci anni in Molise la scuola primaria ha registrato un calo di iscritti del 17,3% e la stima indica che entro il 2036 si prevede un riduzione del 27,7% in provincia di Isernia e del 25,7% in quella di Campobasso. Per la fascia 10-14 anni la riduzione prevista a livello nazionale Ã¨ del 22,9%, mentre in Molise le variazioni attese sono del 23,2% a Campobasso e del 21,8% a Isernia. In Italia il 35,7% delle scuole dell'infanzia ha classi vuote, con pochi bambini, a rischio chiusura.

In Molise i valori sono molto superiori alla media nazionale: 62,8% a Isernia e 54,5 a Campobasso. A livello nazionale quasi due edifici scolastici su 3 (62,8%) risultano privi del certificato di agibilitÃ , in Molise il 52,2%. Oltre un terzo Ã¨ privo dei tre certificati essenziali per la sicurezza (agibilitÃ , prevenzione incendi, omologazione centrale termica), in Molise il 25,6%. A fronte di queste previsioni a tinte fosche, perÃ², qualche luce si intravede. Negli ultimi anni la dispersione scolastica in Italia Ã¨ scesa all'8,2%. In Molise il dato registrato Ã¨ particolarmente basso, solo il 5,3% dei giovani 18-24 enni non ha concluso il percorso scolastico. fai titolo