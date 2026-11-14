Colletta alimentare: Protezione civile di Agnone al fianco della Caritas

Un gesto concreto di solidarietÃ per sostenere le famiglie in difficoltÃ . I volontari dellâ€™ANC Nucleo di Protezione Civile di Agnone hanno partecipato alla colletta alimentare organizzata presso il supermercato MD di Agnone raccogliendo generi alimentari destinati alla Caritas della diocesi di Trivento. Hanno aderito all'iniziativa con i volontari della Protezione Civile altri esercizi commerciali ,Jolly market e supermarket Amicone

Lâ€™iniziativa ha visto impegnati i volontari, che con disponibilitÃ e spirito di servizio hanno invitato i cittadini a contribuire alla raccolta, offrendo prodotti alimentari per chi vive situazioni di disagio economico.

Unâ€™importante testimonianza di collaborazione tra associazioni e territorio, nel segno della solidarietÃ e dellâ€™attenzione verso le persone piÃ¹ fragili.

La partecipazione dei volontari dellâ€™ANC della Protezione Civile di Agnone conferma ancora una volta il valore del volontariato e il ruolo fondamentale svolto da queste realtÃ nel sostenere le comunitÃ locali.