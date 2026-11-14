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Sante Marie, motociclista muore in un incidente sulla Tiburtina Valeria

AttualitÃ 
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L'Aquila, 14 novembre 2026 

Sulla strada statale 5 Quater "Via Tiburtina Valeria" si registrano rallentamenti, in entrambe le direzioni, al km 16,500 in localitÃ  Sante Marie (AQ), a causa di un incidente. 

Nel sinistro, avvenuto per caduta da veicolo, ha perso la vita un motociclista. Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell'Ordine e i soccorsi sanitari per la gestione della viabilitÃ  e il ripristino della circolazione nel piÃ¹ breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che "Quando sei alla guida tutto puÃ² aspettare" â€“ "Guida e Basta!". 

Per una mobilitÃ  informata chiama il Servizio Clienti "Pronto Anas" al numero verde gratuito 800.841.148.

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