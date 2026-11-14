Controlli straordinari a Isernia e Venafro: 291 persone identificate, sanzioni per oltre 2mila euro

La Polizia di Stato di Isernia ha effettuato mirati servizi di controllo straordinario del territorio nelle città di Isernia e Venafro, con il prezioso contributo specialistico del personale ASREM.

Le strategie operative sono state disposte dal Questore, in attuazione delle direttive emanate dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L'attività, orientata alla prevenzione generale dei reati e alla verifica del rispetto delle normative amministrative, ha consentito di rafforzare la presenza delle Forze di Polizia nelle principali aree urbane.

Nell'ambito delle verifiche mirate, presso un esercizio commerciale sono state accertate diverse violazioni amministrative, con l'elevazione di sanzioni per un importo complessivo di oltre 2.000 euro.

In aggiunta a tali dispositivi, nell'ambito delle attività interforze volte al contrasto dell'immigrazione irregolare, la Polizia di Stato di Isernia, coadiuvata con l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha intensificato i controllori durante i quali è stato rintracciato un cittadino extracomunitario, risultato essere in posizione irregolare rispetto alla normativa vigente sul soggiorno nel territorio nazionale ed è stato conseguentemente sottoposto alle procedure finalizzate all'espulsione con accompagnamento presso CPR.

Complessivamente, nel corso dei servizi sono state identificate 291 persone e sottoposti a controllo 116 veicoli.

I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano, nell'ottica di una rafforzata presenza sul territorio delle Forze di Polizia a tutela della sicurezza della collettività.