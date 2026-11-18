Il Partito Democratico del Molise aderisce allo sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdÃ¬ 20 novembre e parteciperÃ alla manifestazione regionale di Isernia, condividendone pienamente le ragioni.

Salari piÃ¹ alti e contratti rinnovati, pensioni dignitose, un fisco piÃ¹ giusto e progressivo, contrasto al caro vita: sono richieste che rispondono a una condizione sociale sempre piÃ¹ difficile per lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e famiglie. A queste si affiancano la difesa e il finanziamento della sanitÃ pubblica, della scuola e dell'universitÃ , il rafforzamento delle politiche sociali e della non autosufficienza, la sicurezza sul lavoro, il diritto allo studio e all'abitare. La CGIL chiede inoltre un piano per il lavoro e lo sviluppo, politiche industriali capaci di difendere l'occupazione e una diversa destinazione delle risorse pubbliche, a favore dei bisogni sociali e non dell'aumento delle spese militari.

Per il Molise, segnato dalla fragilitÃ del sistema produttivo, dalla precarietÃ occupazionale, dallo spopolamento e all'indebolimento dei servizi essenziali, queste rivendicazioni hanno un valore particolarmente urgente. Servono investimenti, politiche industriali e interventi capaci di contrastare i divari territoriali, sostenere il Mezzogiorno e garantire alle comunitÃ concrete prospettive di sviluppo.

La qualitÃ delle scelte politiche si misura anche da come vengono distribuite le risorse e da quali bisogni si decide di considerare prioritari. Ãˆ su questo terreno che si gioca una parte decisiva del futuro del Paese e del nostro territorio.