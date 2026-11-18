I Carabinieri della Biodiversità celebrano la Giornata Nazionale degli Alberi con i futuri tutori dell’ordine e dell’ambiente: a Montedimezzo saranno messi a dimora nuovi alberi nell’ambito del progetto "Un Albero per il Futuro"









ISERNIA - In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si festeggia il 21 novembre, in concomitanza con le celebrazioni della Patrona dell’Arma: la Virgo Fidelis, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia promuove una significativa e simbolica attività di messa a dimora di giovani alberi all’interno della Riserva Naturale dello Stato e Riserva della Biosfera MaB UNESCO Montedimezzo (Vastogirardi – IS). Protagonisti dell'iniziativa saranno gli Allievi Carabinieri frequentanti il 145° Corso di formazione presso la Scuola dell’Arma “Eugenio Frate” di Campobasso.



Istituita dal Ministero dell'Ambiente e riconosciuta con la Legge n. 10 del 2013, la Giornata Nazionale degli Alberi rappresenta un appuntamento imprescindibile per valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo italiano. L'evento non è solo un omaggio alla natura, ma un'azione concreta per contrastare il dissesto idrogeologico, migliorare la qualità dell'aria, sensibilizzare i cittadini sulla tutela della biodiversità e contribuire attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.



L’iniziativa in oggetto si inserisce nel percorso di formazione dei giovani militari e consolida la proficua collaborazione in atto tra il Reparto CC Biodiversità di Isernia e la Scuola Allievi CC di Campobasso. L’obiettivo è duplice: approfondire le competenze specifiche dei futuri Carabinieri in materia di polizia ambientale e rafforzare quella sinergia operativa tra i Reparti territoriali e la Specialità Forestale dell'Arma, da sempre in prima linea nella custodia del capitale naturale del Paese.



Le piante messe a dimora saranno geolocalizzate sul portale internet https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ e registrate in rappresentanza dei 12 plotoni di Allievi CC del 145° Corso che hanno preso parte alla speciale iniziativa di formazione. Andranno così ad arricchire il "grande bosco diffuso" di oltre 55.000 alberi che i Carabinieri Forestali della Biodiversità stanno coltivando su tutto il territorio nazionale con il prezioso contributo di studenti, cittadini, associazioni ed enti, nell'ambito del rinomato Progetto Nazionale di educazione ambientale “Un Albero per il Futuro”.







La cerimonia avrà luogo nella R.N.O. Montedimezzo, il giorno 21 novembre p.v. con inizio alle ore 10:00 e termine entro le ore 12:00.

