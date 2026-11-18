La vicenda riguarda l'episodio del 7 aprile 2018, durante i lavori per l'avvio di un centro di accoglienza per migranti. Il Tribunale di Isernia ha riconosciuto la responsabilitÃ di Manolo Sacco, Piero Pallotta e Gianluigi Farina per tentata violenza privata, applicando la non punibilitÃ per particolare tenuitÃ del fatto. Accolta la richiesta di risarcimento della parte civile.

PESCOLANCIANO â€“ Ãˆ diventata irrevocabile la sentenza del Tribunale di Isernia relativa ai fatti avvenuti il 7 aprile 2018 a Pescolanciano, durante un sopralluogo e alcuni lavori di manutenzione presso una struttura destinata all'accoglienza dei migranti, lungo la strada provinciale Aquilonia.

La sentenza n. 181/2026, pronunciata il 2 aprile 2026 dal giudice monocratico Stefania Colesanti, riguarda l'allora sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, e gli altri due imputati, Piero Pallotta e Gianluigi Farina, accusati di tentata violenza privata in concorso ai danni di Giuseppe Piccolo, titolare della societÃ HATOR s.a.s., costituitosi parte civile nel procedimento.

Al centro del processo quanto accaduto durante l'intervento nell'area interessata dai lavori. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, gli imputati avrebbero tentato di costringere Piccolo ad allontanarsi dal piazzale antistante l'immobile e a interrompere le attivitÃ di manutenzione necessarie per il successivo avvio della struttura di ospitalitÃ per migranti.

Particolarmente rilevanti, ai fini della ricostruzione giudiziaria, sono state le testimonianze raccolte durante il dibattimento e una registrazione effettuata con il cellulare dalla persona offesa, acquisita agli atti e ascoltata in udienza.

Nelle motivazioni il giudice ricostruisce gli atteggiamenti intimidatori e le frasi pronunciate nel corso dell'episodio. Viene inoltre evidenziato il ruolo dei presenti e il sostegno morale che, secondo quanto accertato, Pallotta e Farina avrebbero assicurato alla condotta di Sacco.

La decisione del Tribunale

Nella motivazione della sentenza il Tribunale ritiene accertata la responsabilitÃ degli imputati per la condotta contestata. Tuttavia, in considerazione dell'assenza di precedenti penali, della non abitualitÃ del comportamento e della particolare tenuitÃ del fatto, ha applicato la causa di non punibilitÃ prevista dall'articolo 131-bis del Codice penale.

Il dispositivo stabilisce quindi l'assoluzione dei tre imputati per particolare tenuitÃ del fatto.

Sul versante civile, invece, il giudice ha accolto la domanda di risarcimento presentata da Giuseppe Piccolo, riconoscendogli il diritto al ristoro dei danni subiti. La quantificazione economica Ã¨ stata rimessa al giudice civile.

Il passaggio in giudicato

La vicenda giudiziaria Ã¨ ora definitivamente conclusa sul piano penale. L'attestazione rilasciata dal Tribunale di Isernia il 6 ottobre 2026 certifica infatti che la sentenza Ã¨ diventata irrevocabile il 16 settembre 2026 per Manolo Sacco e il 1Â° ottobre 2026 per Piero Pallotta e Gianluigi Farina.

Dopo oltre otto anni dai fatti, resta dunque da definire, in sede civile, l'ammontare del risarcimento riconosciuto a Giuseppe Piccolo.